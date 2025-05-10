وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يتوعد الحوثيين برد قوى على هجماتهم

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، بـ"الرد بقوة" بعد إعلان الجيش الإسرائيلى عن تمكُن دفاعته من إعتراض صاروخ أُطلق من اليمن في عملية تبناها المتمردون الحوثيون المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



كاتس : سنرد بقوة في اليمن على هجمات الحوثي

وقال كاتس في منشور على منصة "إكس": "يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ الإيرانية نحو إسرائيل، كما وعدنا، سنرد بقوة في اليمن وأينما كان ذلك ضروريا".



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن ، الجمعة، عن إعتراض دفاعات لصاروخ أطلق من اليمن، بينما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات في أجواء القدس.

وقال الجيش في بيان: "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل انذارات في عدة مناطق في البلاد".



الحوثيون أعلنوا عن تبنى الهجوم على مطار بن جوريون

من جهتهم، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق "صاروخ بالستي"، وقالوا في بيان إنهم استهدفوا مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب.



و أطلق الحوثيون صاروخ في محيط مطار بن جوريون، في ضربة نادرة الحدوث، تسببت بإصابة ستة أشخاص وتعطل حركة الملاحة ودفع شركات طيران لتعليق رحلاتها إلى تل أبيب.



وردّت إسرائيل بضربات جوية شنّتها هذا الأسبوع على مطار صنعاء الذي أكدت أنها دمّرته بالكامل، بالإضافة إلى ثلاث محطات كهرباء في البلد الفقير الذي يشهد حربا مدمّرة منذ سنوات.



نتنياهو تعهد بالدفاع عن أمن إسرائيل ولو بدون واشنطن

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في تصريح مفاجىء، الثلاثاء، لدى إستقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضاوي إن الحوثيين قد أعلنوا إستسلامهم مطالبين الولايات المتحدة بوقف الغارات التي تستهدف مواقعهم.

وتابع ترامب "قال الحوثيون إنهم لم يعودوا يريدون القتال ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية المتحالفة مع إيران على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.



من جهتها فقد أعلنت "القناة 12" الاسرائيلية، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل مصدومة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف شن ضربات على اليمن.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن ترامب قد أعلن وقف "ضرباته" على اليمن ولم يقل إنه مستمر بحماية إسرائيل من ضرباتهم.

وأفادت بأن المستوى السياسي تفاجأ بكلام ترامب سواء فيما يتعلق باليمن أو فيما يتعلق بـ"الإعلان الكبير".

وأشارت إلى أن المستوى السياسي في حيرة من أمره الآن ويحاول فهم ما يعنيه الرئيس الأمريكي.

بدوره فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، في أول تعليق له على الإتفاق الأمريكي مع الحوثي على أن مايؤمن به هو أن إسرائيل ستدافع عن نفسها بمفردها .



من جهته فقد صرح مسؤول إسرائيلي رفيع بأن أمريكا لم تخطر إسرائيل مسبقا بإعلان الهدنة مع "أنصار الله".

وأضاف أن تل أبيب لم تكن على علم بقرار ترامب بشأن "أنصار الله"، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي قد فاجأهم.

من جهتها فقد أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه من المتوقع أن يصدر البيت الأبيض توضيحاً خلال الساعات المقبلة بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل مشمولة بالاتفاق الذي أعلنه ترامب.

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