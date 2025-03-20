الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون الإسرائـ ـيلي بصـ ـاروخ باليستي

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله في اليمن الحوثيون اليوم الخميس، استهداف مطار بن جوريون الإسرائـ ـيلي بصـ ـاروخ باليستي فرط صوتي.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل استهداف حركة أنصار الله في اليمن “الحوثيون” مطار بن جوريون الإسرائـ ـيلي بصـ ـاروخ باليستي، وما لحق به من أضرار.

تفاصيل استهداف الحوثيون مطار بن جوريون الإسرائـ ـيلي

استهدفت حركة أنصار الله في اليمن الحوثيون مطار بن جوريون الإسرائـ ـيلي بصـ ـاروخ باليستي.

الحوثيون

الحوثيون: مستمرون في منعِ الملاحة الإسرائـ ـيلية حتى وقف الهـ ـجوم على غـ ـزة

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون أنهم مستمرون في منعِ الملاحة الإسرائـ ـيلية حتى وقف الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي ورفعِ الحصـ ـار عن قطاع غـ ـزة.

عودة العمل بمطار بن جوريون الدولي في تل أبيب

ومن جانبه، أفادت القناة 12 الإسرائـ ـيلية بعودة العمل في مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب بعد تعطله بسبب تفعيل صفارات الإنذار.

وفي هذا الصدد، أفاد موقع "واينت" بأن طائرات كانت في طريقها للهبوط في مطار بن جورويون تأخرت بسبب إطلاق الصـ ـاروخ من اليمن.

ومن بين هذه الطائرات، رحلة شركة العال من ميلانو، ورحلة شركة العال من براغ، ورحلة شركة الاتحاد من أبو ظبي، ورحلة شركة العال من لندن.

وأكد الموقع أنه بعد اعتراض الصـ ـاروخ، تم منح الطائرات الإذن بالهبوط.

الجيش الإسرائـ ـيلي يعلن اعتراض صـ ـاروخ أطلق من اليمن

فيما، أعلن الجيش الإسرائـ ـيلي، اليوم الخميس، اعتراض صـ ـاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء الإسرائـ ـيلية.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي في بيان، إنه تم تفعيل انذارات في عدة مناطق بالبلاد في أعقاب إطلاق صـ ـاروخ من اليمن.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي: أن "سلاح الجو اعترض الصـ ـاروخ الذي أطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الإسرائـ ـيلية".

جماعية الحوثيين تعلن الهـ ـجوم على حاملة الطائرات "ترومان"

ومنذ عدة أيام، أعلنت جماعة الحوثيين استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" في شمال البحر الأحمر، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وذلك ردًا على الغـ ـارات الأمريكية التي استهدفت معاقل الجماعة.

وقال المتحدث العسكري لـ الحوثيين يحيى سريع، في بيان مرئي، إن الهـ ـجوم نُفّذ باستخدام صـ ـواريخ باليستية ومجنحة، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، مشيرًا إلى أن الاشتـ ـباكات استمرت لساعات، وأن الجماعة تمكنت – بحسب زعمه – من إفشال هـ ـجوم أمريكي كان يُخطط لاستهداف مواقع داخل اليمن.

المتحدث العسكري لـ الحوثيين

فيما، قال مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" إن المقاتلات الأمريكية اعترضت المسيرات الحوثية قبل أن تصل إلى الحاملة، بينما سقط صـ ـاروخ بعيدًا عنها دون أن يلحق أي أضرار.

اقرأ أيضًا

القصة الكاملة للغـارات الجوية الجديدة التي شنتها أمريكا علي الحوثيين في اليمن

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: يحذر الحوثيون التحذير الأخير