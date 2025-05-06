الجيش الإسرائيلي يعلن عن تدمير مطار صنعاء الدولي بعد إستهدافه بعدة غارات

شن سلاح الجو الإسرائيلي، الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي، في حملة جديدة بعد ساعات من قصف محافظة الحديدة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

تدمير مطار صنعاء يسفر عن طوابير للتزود بالوقود

وأعلن الجيش الإسرائيلي، تدمير مطار صنعاء وطائرات مدنية ومرافق خدمية أخرى.



فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الهجوم على اليمن جرى بالتنسيق مع الإدارة الأميركية على المستويين السياسي والعسكري.

فيما أفادت تقارير إعلامية ، أن الهجمات الإسرائيلية قد تسببت في تدمير جميع الطائرات المدنية في مطار صنعاء الإسرائيلي فضلا عن صالة المطار، كما طال محطات للكهرباء.

كما أدت إلى ظهور طوابير أمام محطات الوقود، ومنافذ بيع أسطوانات الغاز في صنعاء، ومدن يمنية أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين.

الجيش أصدر أوامر لإخلاء محيط المطار



وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر، الثلاثاء، أمر إخلاء إلى "جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء"، وذلك تمهيداً لقصفها.



و أوضح الجيش في بيان مصحوباً بخريطة: "إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخريطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري، وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".

هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بياناً حول الهجمات التي شنها سلاح الجو التابع له على ميناء الحديدة اليمني ومحيطه مساء الاثنين.

وأوضح البيان: "جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية لنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة ومحيطه في اليمن على بعد نحو 2000 كيلومتر عن اسرائيل".

و أضاف البيان" إستهدف بنى تحتية إرهابية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في منطقة الساحل اليمني".

جاءت الغارات، وفق البيان "ردًّا على الهجمات المتكررة لنظام الحوثي الإرهابي نحو دولة إسرائيل والتي شملت إطلاق صواريخ أرض-أرض ومسيرات نحو الأراضي الاسرائيلية ومواطنيها".



كما أعتبر الجيش الإسرائيلي "البنى الارهابية التي تمت مهاجمتها في ميناء الحديدة مصدر دخل مركزي لصالح نظام الحوثي الارهابي حيث يستخدم ميناء الحديدة لصالح نقل وسائل قتالية ايرانية وعتاد عسكري وحاجات عسكرية إضافية".



وأضاف البيان" كما تمت مهاجمة مصنع أسمنت باجل شرق الحديدة والذي يستخدم كمنشاة اقتصادية مهمة لنظام الحوثي الارهابي والذي يستخدم لبناء الانفاق والبنى التحتية العسكرية التابعة لنظام الحوثي حيث يشكل استهداف المصنع بمثابة ضربة لاقتصاد النظام وتسلحه العسكري".



وتابع: "يعمل نظام الحوثي الإرهابي على مدار السنة والنصف الأخيرة بتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها وزعزعة النظام الاقليمي وتشويش حرية الملاحة العالمية".

واختتم بالقول "جيش الدفاع مصمم على مواصلة العمل بقوة ضد كل تهديد لمواطني وسكان اسرائيل وفي كل مسافة تتطلب ذلك".

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