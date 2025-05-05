بعد هجـ ـمات الحوثي على مطار بن جوريون..هجمات إسرائيلية على ميناء الحديدة

شن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، غارات جوية واسعة النطاق على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، خاصة في منطقة ميناء الحديدة، وذلك في أعقاب سقوط صاروخ حوثي في مطار بن جوريون، وفقاً لقناة 12 الإسرائيلية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



30 طائرة إسرائيلية شاركت في الهجوم

ووفقاً للتقارير، فقد شاركت أكثر من 30 طائرة إسرائيلية في هذه الهجمات، مستهدفة منشآت حيوية مثل مصافي النفط ومحطات الطاقة.

ونقل موقع أكسيوس عن مصدر إسرائيلي مسؤول قوله إن الهجوم كان إسرائيلياً بحتاً، لكنه نفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة.



وجاءت هذه الضربات بعد أن فشلت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والأمريكية في إعتراض الصاروخ الحوثي، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المطار.

الحوثي : يهدد بفرض حصار جوي شامل على إسرائيل

من جهتها فقد هددت قيادات جماعة أنصار الله الحوثي بمواصلة إستهداف المطارات الإسرائيلية، معلنين نيتهم فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل.

وأعلنت الجماعة المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ سقط الأحد بالقرب من مطار بن غوريون الإسرائيلي. وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد.

من جهته فقد أكد نتنياهو أن إسرائيل سترد على الهجمات الحوثية والإيرانية في الوقت والمكان المناسبين، مشيرًا إلى أن هذه الضربات ليست سوى بداية لسلسلة من الإجراءات الدفاعية.



إيران تنفي علاقتها بهجوم الحوثي على مطار بن جوريون

من جهتها فقد نفت الخارجية الإيرانية في بيان ، الإثنين، تقديم مساعدة للحوثيين في اليمن، بعد إطلاق الجماعة صاروخاً سقط قرب مطار بن جوريون الإسرائيلي.



وأشار البيان إلى أن "تحرك اليمنيين لدعم الشعب الفلسطيني كان قرارا مستقلا نابعا من شعورهم بالتضامن" مع الفلسطينيين.



كما أكدت طهران، الإثنين، أنها سترد على أي هجوم على أراضيها في إشارة إلى تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي.



وأضاف البيان "نؤكد التصميم الراسخ لأبناء إيران في الدفاع عن أنفسهم"، محذرة إسرائيل والولايات المتحدة من "عواقب" هذه التهديدات.



وأدى الهجوم غير المسبوق على مطار بن جوريون، الأحد، إلى تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية وإصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

إقرأ أيضاً

خاص : ترامب يدُك معاقل الحوثي لإجبار إيران على التفاوض

القصة الكاملة لـ الغارات العنـ ـيفة التي شنها الجيش الأمريكي علي الحوثيين