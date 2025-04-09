القصة الكاملة لـ الغارات العنـ ـيفة التي شنها الجيش الأمريكي علي الحوثيين

شنَّ الجيش الأمريكي ثلاث غـ ـارات جوية استهدفت شبكة الاتصالات في منطقة جبل الشماحي في مديرية بعدان بمحافظة إب اليمنيّة، بحسب ما أوردته قناة "المسيرة" اليمنية التّابعة لـ ميليشيا الحوثي، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

استهدف الجيش الأمريكي في 3 غـ ـارات جوية شبكة الاتصالات في منطقة جبل الشماحي في مديرية بعدان بمحافظة إب اليمنيّة، الأمر الذي أدي إلى سقوط عدد كبير من الإصابات والوفيات.

الجيش الأمريكي يشن غارات عنـ ـيفة علي اليمن

وسبق أن شن الجيش الأمريكي 3 غـ ـارات جوية استهدفت منطقةً زراعيّةً غربي مدينة ذمار، مما أدي إلى سقوط 4 قـ ـتلى وعدد من الجرحى، كما شن الجيش الأمريكي غـ ـارات أمريكيّة على حي سكني في مدينة مقبل بمديريّة الحوك في محافظة الحديدة.

غـ ـارات عنـ ـيفة

وفي السياق ذاته، قال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن انـ ـفجارات عنـ ـيفة هزت العاصمة صنعاء جراء استهداف الطيران الأمريكي جبل نقم، شرقي صنعاء، بنحو سبع غـ ـارات جوية.

وارتفعت أعمدة الدخان وألسنة اللهب من الموقع المستهدف وفقاً للشهود، دون الإعلان عن سقوط ضحايا حتى الان.

وشهدت عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال وغرب البلاد، خلال الساعات الماضية، قصـ ـفا عنـ ـيفًا من قبل الجيش الأمريكي، مما أسفر عن خسائر مادية وبشرية.

ميليشيا الحوثي تعلن استشهاد القيادي بـ جهاز المخابرات التابع لهم عبدالناصر الكمالي

وفي السياق ذاته، أعلنت ميليشيا الحوثي استشهاد القيادي بما يسمونه "جهاز مخابرات" التابع لهم عبدالناصر الكمالي في غارة جوية شنها الجيش الأمريكي عليهم.

جماعة الحوثيين تعلن حصيلة ضحايا قصف الجيش الأمريكي لـ محافظة الحديدة

أفادت جماعة الحوثيين في اليمن اليوم الأربعاء بارتفاع حصيلة ضحايا قصف الجيش الأمريكي على محافظة الحديدة، غربي اليمن، إلى 22 قتـ ـيلاً وجريحا.

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين: "ارتفعت حصيلة الشهداء إلى ستة، منهم أربعة أطفال وامرأتان، إضافة إلى إصابة 16 شخصا في حصيلة غير نهائية جراء استهداف طيران الجيش الأمريكي حيا سكني في مدينة أمين مقبل السكنية بمديرية الحوك في الحديدة".

وأضاف الأصبحي، أن "حصيلة الضحايا قابلة للارتفاع حيث لا تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد في البحث عن الضحايا تحت الركام ومحاولة الوصول إليهم".

الحوثيون

وبدأت ميليشيا الحوثي في استهداف سفن الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي في البحر الأحمر وخليج عدن، بعد بدء العـ ـدوان السافر على قطاع غـ ـزة في أكتوبر 2023.

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