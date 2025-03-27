سلاح الجو الأمريكي يشن هجمات جديدة على عدد من المواقع العسكري للحوثيين

نفذ سلاح الجو الأمريكي، الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع تابعة للحوثيين في جنوب صنعاء، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



15 ضربة جوية إستهدفت مخازن الأسلحة والقواعد العسكرية للحوثيين

وأكدت المصادر أن الغارات، التي بلغت 15 ضربة جوية، استهدفت مخازن الأسلحة والقواعد العسكرية للحوثيين في العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها.

فيما تركزت 5 غارات على مواقع في مديرية بني حشيش، و8 غارات ضربت مواقع في منطقة جربان بمديرية سنحان، وغارتان استهدفتا قاعدة الديلمي الجوية.

فضيحة كشفت مخططات واشنطن لضرب الحوثي

وكان مجلة "ذا أتلانتيك" قد نشرت تفاصيل المحادثات السرية الأمريكية المتعلقة بخطط هجوم عسكري ضد جماعة الحوثي في اليمن، المعروفة بفضيحة سيجنال .



و أوضحت المجلة أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن الرسائل التي تم الوصول إليها لم تتضمن معلومات سرية، لكنها تضمنت مداولات داخلية وخاصة بين كبار الموظفين لم يكن يجب أن تنشر.

و أضافت "ذا أتلانتيك" إن جزءً من المناقشات في "سيغنال" كان يدور حول توقيت وسبب الهجمات ضد الحوثيين.

وتضيف إنه في الساعة 11:44 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، نشر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في المجموعة رسالة بعنوان "تحديث الفريق"، ليعلن بداية تحرك القوات الأمريكية بشكل واضح، قائلا: "الوقت الآن (11:44 بتوقيت شرق الولايات المتحدة): الطقس ملائم تم التأكد مع القيادة المركزية الأمريكية أننا جاهزون لإطلاق المهمة".



وتابع هيجسيث التفاصيل بشكل دقيق: "13:45، بدء هجوم طائرات F-18، حيث سيكون الهدف في موقعه المعرف، مما يستدعي الهجوم في الوقت المحدد، بالإضافة إلى إطلاق طائرات الدرون MQ-9".

وأضاف هيجسيث في رسائله: "الساعة 14:10، إطلاق المزيد من طائرات F-18 (الحزمة الثانية من الهجوم)" و"14:15: طائرات الدرون تضرب الهدف".



و أكد في وقت لاحق: "15:36، بدء الهجوم الثاني بواسطة F-18، بالإضافة إلى إطلاق أولى صواريخ توماهوك البحرية".

واختتم قائلا: "نحن حاليا نظيفون من حيث الأمن العملياتي".

كما وردت في وقت لاحق رسائل، من نائب الرئيس جي دي فانس رسالة نصية إلى المجموعة قائلا: "سأصلي من أجل النصر".

فيما أرسل مستشار الأمن القومي مايك والتز نصا في مساء اليوم ذاته يحتوي على تفاصيل حية عن الهجوم على ما يبدو في صنعاء، حيث قال: "المبنى انهار. عمل رائع".

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