عاجل.. ميليشيا الحوثي تستهدف ترومان الأمريكية بصـ ـواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة

شنت ميليشيا الحوثي هـ ـجومًا عنـ ـيفًا علي حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التابعة لها في شمال البحر الأحمر، وذلك باستخدام عدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيَّرة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الهـ ـجوم العنـ ـيف الذي شنته ميليشيا الحوثي علي حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التابعة لها في شمال البحر الأحمر.

ميليشيا الحوثي تشتبك مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

أعلنت ميليشيا الحوثي اليمنية أن العـ ـدوُّ الأمريكيُّ شن عـ ـدوانًا سافرًا على البلاد خلال الساعات الماضية بأكثر من ستٍّ وثلاثين غارةً جويةً استهدفت مناطقَ عدة في محافظات صنعاء وصعدة وعدد من المحافظات الأخرى ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجـ ـرحى.

ميليشيا الحوثي

وقالت ميليشيا الحوثي في بيان له: "ردًا على هذا العـ ـدوان نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسيَّر والقوة الصـ ـاروخية عملية عسكرية نوعية مشتركة اشتـبكت خلالها مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التابعة لها في شمال البحر الأحمر وذلك باستخدام عدد من الصـ ـواريخ المجنحة والطائرات المسيَّرة".

ميليشيا الحوثي: حققنا أهدافنا بنجاح وتم إفشال جزء من الهـ ـجوم على بلدنا

وأضافت ميليشيا الحوثي: "حققت العملية أهدافها بنجاح واستمرّت عملية الاشتباك لساعات طويلة وتم إفشال جزء من الهـ ـجوم على بلدنا".

وتابعت ميليشيا الحوثي: "نحن مستمرون في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية وكل مصادر التهديد في منطقة العمليات المعلن عنها ولن تثنيها الغـ ـارات العـ ـدوانية عن القيام بواجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

ميليشيا الحوثي: عملياتنا مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العـ ـدوان على غـ ـزة

وختمت ميليشيا الحوثي بيانها: "عملياتنا العسكرية باتجاه عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحـ ـتلة مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العـ ـدوان على غـ ـزة ورفع الحصار عنها".

تفاصيل إصابة مستوطنين إسرائـ ـيليين جراء إطلاق ميليشيا الحوثي صـ ـاروخ من اليمن

ومنذ عدة أيام، أعلنت إذاعة جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عن إصابة مستوطنين إسرائـ ـيليين أثناء توجههما إلى الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق جراء إطلاق ميليشيا الحوثي صـ ـاروخ من اليمن.

الجيش الإسرائـ ـيلي: تفعيل صفارات الإنذار بعد إطلاق صـ ـاروخ من اليمن

وقال الجيش الإسرائـ ـيلي إن صفارات الإنذار تم تفعيلها في مناطق مختلفة من البلاد بعد أن أطلقت ميليشيا الحوثي صـ ـاروخ من اليمن.

ميليشيا الحوثي

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منظومات الدفاع الإسرائـ ـيلية قامت بإطلاق صـ ـواريخ اعتراضية في محاولة لتدمـ ـير الصـ ـاروخ الذي أُطلق من اليمن قبل أن يدخل الأجواء الإسرائـ ـيلية.

اقرأ أيضًا

الحوثي يرد على الهجمات الأمريكية بإستهداف حاملة الطائرات هاري ترومان

الحوثيون يستهدفون مقاتلة أمريكية فوق البحر الأحمر.. تصعيد عسكري خطير