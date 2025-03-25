الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية بمسيرات وصـ ـواريخ باليستية

استهدفت حركة أنصار الله في اليمن الحوثيون حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ترومان" بمسيرات وصـ ـواريخ باليستية، كما استهدفوا مطار بن جوريون بصاروخين باليستيين.

الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ترومان" بمسـ ـيرات

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل استهداف حركة أنصار الله في اليمن الحوثيون حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ترومان" بمسـ ـيرات وصـ ـواريخ باليستية.

ومن جانبه، قال المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله في اليمن الحوثيون، يحيى سريع، في بيان، إن القوة الصـ ـاروخية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما "ذو الفقار" والآخر "فلسطين 2" الفرط صوتي.

يحي سريع

وأوضح المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله في اليمن الحوثيون أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وأضاف المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله في اليمن الحوثيون: "أنه ردًا على العـ ـدوان الأمريكي على بلدنا، وردا على ارتكابه المـ ـجازر بحق المدنيين في صنعاء وصعدة، استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عددًا من القطع الحربية المعادية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بعدد من الصـ ـواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتـ ـباك هو الثاني خلال 24 ساعة، استمر ساعات عدة، وتم خلاله إفشال هـ ـجوم جوي كان العـ ـدو يحضر لتنفيذه ضد بلدنا".

يذكر أن المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله في اليمن الحوثيون أعلن منذ عدة أيام استهداف مطار بن جوريون الإسرائـ ـيلي بصـ ـاروخ باليستي فرط صوتي.

الحوثيون: مستمرون في منعِ الملاحة الإسرائـ ـيلية حتى وقف الهـ ـجوم على غـ ـزة

وأكدت جماعة أنصار الله الحوثيون أنهم مستمرون في منعِ الملاحة الإسرائـ ـيلية حتى وقف الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي ورفعِ الحصـ ـار عن قطاع غـ ـزة.

عودة العمل بمطار بن جوريون الدولي في تل أبيب

ومن جانبه، أفادت القناة 12 الإسرائـ ـيلية بعودة العمل في مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب بعد تعطله بسبب تفعيل صفارات الإنذار.

وفي هذا الصدد، أفاد موقع "واينت" بأن طائرات كانت في طريقها للهبوط في مطار بن جورويون تأخرت بسبب إطلاق الصـ ـاروخ من اليمن.

ومن بين هذه الطائرات، رحلة شركة العال من ميلانو، ورحلة شركة العال من براغ، ورحلة شركة الاتحاد من أبو ظبي، ورحلة شركة العال من لندن.

وأكد الموقع أنه بعد اعتراض الصـ ـاروخ، تم منح الطائرات الإذن بالهبوط.

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