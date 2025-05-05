أول تعليق من الجيش الإسرائيلي بعد الغارات الجوية التى إستهدفت ميناء الحديدة

أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً حول الهجماتك التي شنها سلاح الجو التابع له على ميناء الحديدة اليمني ومحيطه مساء الاثنين المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

الجيش الإسرائيلي يعلن إستهداف البنى التحتية الحوثية



وأوضح البيان: "جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية لنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة ومحيطه في اليمن على بعد نحو 2000 كيلومتر عن اسرائيل".

و أضاف البيان" إستهدف بنى تحتية إرهابية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في منطقة الساحل اليمني".



و جاءت الغارات، وفق البيان "ردًّا على الهجمات المتكررة لنظام الحوثي الإرهابي نحو دولة إسرائيل والتي شملت إطلاق صواريخ أرض-أرض ومسيرات نحو الأراضي الاسرائيلية ومواطنيها".



كما أعتبر الجيش الإسرائيلي "البنى الارهابية التي تمت مهاجمتها في ميناء الحديدة مصدر دخل مركزي لصالح نظام الحوثي الارهابي حيث يستخدم ميناء الحديدة لصالح نقل وسائل قتالية ايرانية وعتاد عسكري وحاجات عسكرية إضافية".



وأضاف البيان" كما تمت مهاجمة مصنع أسمنت باجل شرق الحديدة والذي يستخدم كمنشاة اقتصادية مهمة لنظام الحوثي الارهابي والذي يستخدم لبناء الانفاق والبنى التحتية العسكرية التابعة لنظام الحوثي حيث يشكل استهداف المصنع بمثابة ضربة لاقتصاد النظام وتسلحه العسكري".



وتابع: "يعمل نظام الحوثي الإرهابي على مدار السنة والنصف الأخيرة بتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها وزعزعة النظام الاقليمي وتشويش حرية الملاحة العالمية".

واختتم بالقول "جيش الدفاع مصمم على مواصلة العمل بقوة ضد كل تهديد لمواطني وسكان اسرائيل وفي كل مسافة تتطلب ذلك".

الهجمات إستهدفت مصافي النفط ومحطات الطاقة

ووفقاً للتقارير، فقد شاركت أكثر من 30 طائرة إسرائيلية في هذه الهجمات، مستهدفة منشآت حيوية مثل مصافي النفط ومحطات الطاقة.

ونقل موقع أكسيوس عن مصدر إسرائيلي مسؤول قوله إن الهجوم كان إسرائيليا بحتاً، لكنه نفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة.



وجاءت هذه الضربات بعد أن فشلت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والأمريكية في إعتراض الصاروخ الحوثي، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المطار.

من جهتها فقد هددت قيادات جماعة أنصار الله الحوثي بمواصلة إستهداف المطارات الإسرائيلية، معلنين نيتهم فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل.

وأعلنت الجماعة المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ سقط الأحد بالقرب من مطار بن غوريون الإسرائيلي. وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد.

من جهته فقد أكد نتنياهو أن إسرائيل سترد على الهجمات الحوثية والإيرانية في الوقت والمكان المناسبين، مشيرًا إلى أن هذه الضربات ليست سوى بداية لسلسلة من الإجراءات الدفاعية.

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