مكتب نتنياهو : مستمرون في التفاوض مع حماس ..فماهى مطالب قاداتها

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، عن أهداف وفد التفاوض الذي يعمل في العاصمة القطرية الدوحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والتي على رأسها إطلاق سراح الرهائن، ونفي مقاتلي حماس خارج القطاع ونزع سلاح الحركة المزيد من التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي .



حماس طالبت بالخروج الآمن لبعض القيادات و عوائلهم



وأوضح البيان أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء، يعمل في هذه الساعة فريق التفاوض في الدوحة على أستنفاد كل فرصة للتوصل إلى صفقة، سواء وفقا لمقترح ويتكوف ، أو في إطار إنهاء القتال، والذي سيشمل إطلاق سراح جميع الرهائن، ونفي مقاتلي حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح".



هذا وكانت سكاى نيوز عربية قد كشفت في وقت سابق نقلاً عن مصدر فلسطينى أن حماس قد طالبت بخروج آمن لبعض قياداتها وعائلاتهم مع تعهد أمريكى بعدم ملاحقتهم إسرائيلياً مبديةً إستعدادها لطرح سلاحها للبحث خلال مفاوضات إنهاء الحرب بعد موافقتها على التخلي عن حكم قطاع غزة.

وأفاد المصدر بأن الوفد الإسرائيلي ينقل كل خطوة وصلت إليها المفاوضات بشكل عاجل إلى نتنياهو في تل أبيب، والذي بدوره لم يبد أي موقف واضح حتى الآن.

بن غفير : علينا ألا نستسلم للشيطان

من جهته فقد زعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد قال مساء السبت، إن المرونة المفاجئة بحسب وصفه التي أبدتها حركة حماس في المفاوضات ليست لأنها فجأة أصبحت تواقة للسلام بل لأن الجيش الإسرائيلي شدد قبضته.



وأوضح بن غفير في تدوينة على منصة "إكس": "لهذا السبب تحديدا، ليس هذا هو الوقت للتراجع ومنح حركة حماس فرصة للتنفس والتعافي من جديد، بل يجب الضغط على دواسة البنزين للنهاية حتى إخضاعها".



وأضاف بن غفير قائلا: "يمنع تكرار الخطأ الجسيم الذي حدث في الماضي عندما تم تمييع الإنذار النهائي الذي قدمه الرئيس ترامب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى".



وتابع بن غفير: "علينا الدخول الآن بكل قوة إلى غزة وإنهاء المهمة بالاحتلال والسيطرة على الأرض، وسحق العدو، وتحرير أسرانا بالقوة".

وأختتم بالقول: "لقد عبّرت عن رأيي لرئيس الحكومة وسأواصل الكفاح ضد أي اتفاق استسلام للشيطان.. لقد حانت ساعة الحسم".

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