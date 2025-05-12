إلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، بالمبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل، مايك هاكابي بحسب ما أعلن مكتبه المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

نتنياهو : شكرتُ الرئيس ترامب على المساعدة في تحرير الرهينة عيدان ألكسندر

وأضاف مكتب نتنياهو، في بيان: "في وقت لاحق تحدثت مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، شكرتُ الرئيس ترامب على المساعدة في تحرير الرهينة عيدان ألكسندر.

من جهته، أكد الرئيس ترامب مجددا التزامه تجاه إسرائيل ورغبته في مواصلة التعاون الوثيق معي".



وتابع: "في لقائي مع المبعوث ويتكوف والسفير هاكابي، ناقشنا الجهود الأخيرة لتنفيذ المبادرة التي قدمها ويتكوف لتحرير المختطفين، قبل توسيع نطاق القتال. ولهذا الغرض، أوعزت بإرسال بعثة تفاوض إلى الدوحة غدا".



وأكمل: "لقد أوضحت أن المفاوضات ستُجرى فقط تحت النار".

وكشف موقع "أكسيوس"، الأحد، أن ويتكوف، يجري مباحثات مع حركة حماس بشأن صفقة سلام واسعة النطاق.



ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله: "ويتكوف يجري محادثات مع حماس عبر قطر ومصر، ومع إسرائيل بشأن صفقة محتملة لإطلاق الرهائن في غزة، ومحادثات سلام أوسع نطاقا".

ترامب قد يزور إسرائيل في هذه الحالة

هذا وكانت صحيفة يسرائيل هيوم قد كشفت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يزور إسرائيل خلال جولته في الشرق الأوسط فقط في حال التوصل إلى صفقة رهائن.

هذا وقد. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها على بعد خطوات قليلة من إيجاد حل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يخضع لحصار إسرائيلي في أوسع عملية تجويع ممنهج للفلسطينيين.

و أوضحت المتحدثة بإسم الوزارة تامي بروس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "دعا إلى حلول مبتكرة من شأنها ضمان السلام وحماية إسرائيل ومنع تحقيق حماس أي مكاسب وتقديم المساعدة لأهالي غزة"، وفق تعبيرها.

وأشارت بروس، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن ترمب عمل بشكل مكثف خلال الأسابيع القليلة الماضية بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها ووضع الفلسطينيين في غزة.

وتابعت: "بفضل قيادة الرئيس ترامب الملهمة، نحن على بعد خطوات قليلة فقط من هذا الحل لإيصال المساعدات والغذاء".

وأوضحت أنها كانت تتمنى الإعلان اليوم عن المؤسسة الجديدة التي ستوفر تدفق الغذاء إلى غزة، لكنها قالت إن المؤسسة ستعلن عن ذلك بنفسها قريبًا.

إقرأ أيضاً

نتنياهو وحزبه يتهمون المتظاهرون الإسرائيليون و رئيس الشاباك السابق بالتحريض على إغتـ..ـياله

ترامب ونتنياهو يبحثان وقف إطـ ـلاق النـ ـار والتـ.ـهديد الإيراني في اتصال هاتفي