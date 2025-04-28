مسؤول أمنى إسرائيلي يعلن موعد إنهاء الحرب على غزة

نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية ، الإثنين، عن مسؤول أمني كبير، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإنهاء الحرب في غزة بحلول أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن هذا الموعد يمثل "الحد الأقصى" لنهاية العمليات العسكرية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



إسرائيل قد تُنهي العمليات العسكرية قبل هذا الموعد

وأوضح المسؤول أن انتهاء العملية العسكرية قد يتم قبل هذا الموعد، في حال كانت الظروف الميدانية مواتية بعد تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحرب .

لافتاً إلى أن المنطق الذي يحكم هذا التوقيت هو عدم السماح بإستمرار الحرب لفترة تتجاوز العامين.



فيما شدد مصدر سياسي إسرائيلي على رفض تل أبيب لأي مقترحات تتضمن بقاء حركة حماس كقوة مسلحة في قطاع غزة.



وقال المصدر في تصريحات صحفية إن "إسرائيل لم تلجأ إلى وقف إطلاق نار شامل حتى الآن، بل فضلت خطوات تدريجية، بهدف إتاحة المجال أمام المفاوضات لتحرير الرهائن".



و أضاف المصدر : "نحن نسعى لإستنفاد جميع الجهود الممكنة للتوصل إلى صفقة، وهذا ما يؤثر على نمط العمليات لكن صبرنا ليس بلا حدود".



إسرائيل تنوي توسعة عملياتها العسكرية في غزة

وعلى الرغم من الحديث عن إعتزام حكومة تل أبيب إنهاء الحرب فقد صرّح مصدر إسرائيلي مطلع، الأحد، بأن إسرائيل تقترب من توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

و أوضح المصدر إن "إسرائيل باتت أقرب إلى توسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة، أكثر من إمكانية التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة حماس".

و أضاف المصدر أن "زيارة مدير جهاز الموساد الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة كشفت عن وجود فجوة كبيرة بين مواقف إسرائيل وحماس، مشيرا إلى أن الفجوة لا تزال واسعة ومن الصعب تقليلها طالما استمر الطرفان في التمسك بمواقفهما الحالية".

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد نقلت عن مصادر رفيعة المستوى أنه "من المقرر تصعيد القتال تدريجياً، بما في ذلك إستدعاء جنود الإحتياط".

ولفتت المصادر إلى أنه "إذا لم يحرز تقدم خلال الأسبوعين المقبلين، سيوسع الجيش الإسرائيلي نطاق القتال بشكل كبير، وأسرع من المتوقع".

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