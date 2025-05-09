السفير الأمريكي لدى تل أبيب: لن ننتظر إذن إسرائيل لإبرام أي إتفاق

صرّح السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن تحرك الولايات المتحدة للرد على هجمات الحوثيين ضد إسرائيل سيعتمد على ما إذا كان أي مواطن أمريكي سيتعرض للأذى، وذلك بعد مشاورات أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، وفقا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

هاكابي : لن ننتظر إذن إسرائيل لترتيب أي إتفاق

وأضاف هاكابي، في مقطع ترويجي من مقابلة ستُبث بنهاية الأسبوع على القناة، أن "الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى إذن من إسرائيل لترتيب أي اتفاق يمنع الحوثيين من استهداف سفننا".

تأتي هذه التصريحات عقب إعلان مفاجئ من الرئيس ترامب هذا الأسبوع عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وهو ما أعقبته تهديدات من الجماعة بمواصلة الهجمات ضد إسرائيل.

وأوضح هاكابي: "تحدثت مع الرئيس ونائب الرئيس الليلة الماضية، وهناك 700 ألف أميركي يعيشون في إسرائيل، وإذا استمر الحوثيون في مهاجمة إسرائيل وتسببوا في إصابة أميركي، فحينها يصبح الأمر شأنا أمريكيا مباشرا".

وعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل فقط في حال أصابت صواريخ الحوثيين مواطنين أميركيين، أجاب السفير: "المسألة تتعلق بما يصبح شأنًا فوريًا لنا".

نتنياهو: سندافع عن أنفسنا بمفردنا

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في تصريح مفاجىء، الثلاثاء، لدى إستقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضاوي إن الحوثيين قد أعلنوا إستسلامهم مطالبين الولايات المتحدة بوقف الغارات التي تستهدف مواقعهم.

وتابع ترامب "قال الحوثيون إنهم لم يعودوا يريدون القتال ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية المتحالفة مع إيران على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.



من جهتها فقد أعلنت "القناة 12" الاسرائيلية، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل مصدومة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف شن ضربات على اليمن.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن ترامب قد أعلن وقف "ضرباته" على اليمن ولم يقل إنه مستمر بحماية إسرائيل من ضرباتهم.

وأفادت بأن المستوى السياسي تفاجأ بكلام ترامب سواء فيما يتعلق باليمن أو فيما يتعلق بـ"الإعلان الكبير".

وأشارت إلى أن المستوى السياسي في حيرة من أمره الآن ويحاول فهم ما يعنيه الرئيس الأمريكي.

بدوره فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، في أول تعليق له على الإتفاق الأمريكي مع الحوثي على أن مايؤمن به هو أن إسرائيل ستدافع عن نفسها بمفردها .



من جهته فقد صرح مسؤول إسرائيلي رفيع بأن أمريكا لم تخطر إسرائيل مسبقا بإعلان الهدنة مع "أنصار الله".

وأضاف أن تل أبيب لم تكن على علم بقرار ترامب بشأن "أنصار الله"، مؤكدا أن الرئيس الأميركي فاجأهم.

من جهتها فقد أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه من المتوقع أن يصدر البيت الأبيض توضيحاً خلال الساعات المقبلة بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل مشمولة بالاتفاق الذي أعلنه ترامب.

وكانت إسرائيل قد شنت في الساعات الماضية هجمات مكثفة على عدة معاقل تخضع لسيطرة الحوثيين من بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي وعدد من مصافي النفط ومحطات الطاقة، وذلك رداً على الهجمات التي شنها الحوثي على مطار بن جوريون .

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