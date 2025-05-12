فولوديمير زيلينسكى يعلن عن موعد ومكان لقاؤه الأول مع بوتين

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن موعد لقاؤه الأول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس في تركيا، في خطوة تهدف إلى تحريك المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب المستمرة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



زيلينسكي: لاجدوى من إطالة أمد المجازر

وأكد زيلينسكي عبر حسابه في منصة "إكس" على أهمية التوصل إلى "وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بدءا من يوم الغد"، معتبرا أن ذلك يشكل "الأساس الضروري لأي جهود دبلوماسية".

وأضاف: "لا جدوى من إطالة أمد المجازر"، مشيرا إلى تطلعه للقاء الرئيس الروسي شخصيا، ومعبرا عن أمله في أن "لا يبحث الروس هذه المرة عن أعذار".

يأتي هذا التصريح وسط تصاعد الضغوط الدولية لإيجاد حل سياسي للنزاع الذي أودى بحياة آلاف المدنيين وأسفر عن أزمة إنسانية متفاقمة في المنطقة.

رجب طيب أردوغان أعرب عن ترحيب بلاده بإستضافة المحادثات الروسية- الأوكرانية



من جهة أخرى فقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي وقت سابق من الأحد أن أنقرة مستعدة لاستضافة أي مفاوضات بين موسكو وكييف، مشددا على أن "هناك فرصة" لتحقيق السلام بين البلدين.

وكان بوتين، قد اقترح إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول بهدف إنهاء الحرب.

وقال بوتين، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية، إن بلاده "لم ترفض قط الحوار مع أوكرانيا"، مشيرا إلى أن موسكو "ترغب في إجراء محادثات جادة" بشأن النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.

وفي سياق متصل فقد إتهم الكرملين، الأربعاء، أوكرانيا بالتخطيط لإرتكاب "أعمال إرهابية" في أعقاب شن هجمات بالطائرات المسيرة على موسكو خلال الليلة الماضية وذلك قبيل الإحتفال بالذكرى الثمانين لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية "عيد النصر".

وصرّح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف بأن روسيا تفعل ما بوسعها لضمان أمن احتفالات "عيد النصر" والتي من المقرر أن يحضرها هذا الأسبوع زعماء من أنحاء العالم، من بينهم رئيسا البرازيل والصين.

وأكد بيسكوف أنه اتخذ "كل التدابير الضرورية" لضمان الأمن خلال احتفالات التاسع من مايو، بما في ذلك فرض قيود على الإنترنت في موسكو إثر التهديدات الأوكرانية.

وأضاف بيسكوف "اتخذت أجهزة استخباراتنا وجيشنا كل التدابير اللازمة لضمان سير الاحتفال بالنصر الكبير في أجواء هادئة ومستقرة وسلمية"، مضيفا أن فرض قيود على تشغيل الإنترنت عبر الهاتف المحمول ضرورية نظرا للبيئة الإقليمية "الخطيرة في الجوار"، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا.

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