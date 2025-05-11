أول تصريح لـ بابا الفاتيكان الجديد عن تطورات الأوضاع في أوكرانيا وغـ ـزة

تصدرت تصريحات البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان الجديد المشهد السياسي خاصة أنها تعتبر أول تصريحات رسمية له بعد توليه مهام منصبه، والتي تتعلق بتطورات الأوضاع في أوكرانيا وقطاع غـ ـزة، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

قالت وكالة "أسوشيتيد برس"، إن بابا الفاتيكان الجديد البابا ليو الرابع عشر، دعا في أول ظهور له، إلى السلام في أوكرانيا، ووقف إطلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائـ ـيليين.

ماذا قال بابا الفاتيكان الجديد بعد توليه مهام منصبه؟

وفي وقت سابق، زار بابا الفاتيكان الجديد البابا ليو الرابع عشر قبر سلفه البابا فرنسيس، في كنيسة سانتاماريا ماجورى في روما، وذلك في أول زيارة له خارج الفاتيكان.

بابا الفاتيكان الجديد

كما زار بابا الفاتيكان الجديد الذي ينتمي إلى رهبنة القديس أوغسطين، أيضًا كنيسة سيدة المشورة الصالحة في جيناتزانو، على بعد 50 كيلومترًا جنوب شرق روما، حسبما أفاد الفاتيكان.

بابا الفاتيكان الجديد يكشف عن أولوياته خلال الفترة القادمة

وخلال اجتماع للكرادلة في الكرسي الرسولي، أعطى بابا الفاتيكان الجديد الـ267 للكنيسة الكاثوليكية بعض الأدلة حول أولوياته وأسلوبه.

ولقي بابا الفاتيكان الجديد تصفيقًا حارًا عندما دخل قاعة المؤتمرات مرتديًا ثوبًا بابويًا أبيض، بحسب مقطع فيديو نشره الفاتيكان.

وأوضح بابا الفاتيكان الجديد الذي ولد في الولايات المتحدة وحصل على الجنسية البيروفية أن اختيار اسمه البابوي يعكس التزامه بالقضايا الاجتماعية التي دافع عنها البابا ليو الثالث عشر الذي كان خلال القرن التاسع عشر مدافعًا قويًا عن حقوق العمال.

زعماء العالم يهنئون بابا الفاتيكان الجديد

الجدير بالذكر أن عدد كبير من زعماء العالم هنأ بابا الفاتيكان الجديد بعد انتخابه بابا جديدًا للكنيسة الكاثوليكية، ليصبح بذلك أول أمريكي يتولى هذا المنصب في تاريخ الفاتيكان.

وهنأ الرئيس الأمركي، دونالد ترامب، بابا الفاتيكان الجديد قائلا: "تهانينا للكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست الذي تم تعيينه للتو بابا، إنه لشرف عظيم أن ندرك أنه أول بابا أميركي. يا له من شعور بالحماس، ويا له من فخر كبير لبلدنا. أتطلع إلى لقاء البابا ليو الرابع عشر، فسيكون ذلك لحظة ذات مغزى كبير!".

من جانبه، كتب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه في موقع "إكس": "أهنئ قداسة بابا الفاتيكان الجديد بانتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية وأتمنى لقداسته التوفيق في مهامه ومسؤولياته المقبلة من أجل تعزيز قيم التعايش والحوار بين أصحاب مختلف الأديان والمعتقدات لما فيه الخير والسلام والازدهار للبشرية جمعاء".

من جانبه، هنأ المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بابا الفاتيكان الجديد، معتبرًا أنه يمنح أملا لملايين المؤمنين.

بدوره، عبر رئيس الوزراء الاسباني، بيدرو سانشيز، عن أمله في أن يعزز بابا الفاتيكان الجديد الدفاع عن حقوق الإنسان.

بابا الفاتيكان الجديد

كما هنأ الرئيس البولندي أندريه دودا بابا الفاتيكان الجديد، وأكد له أن بلاده الكاثوليكية "مستعدة لتوطيد علاقاتها الفريدة" مع كنيسة روما.

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