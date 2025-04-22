عاجل.. الفاتيكان يكشف عن وصية البابا فرنسيس بعد رحيله

كشف الفاتيكان عن وصية البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وذلك بعد وفاته عن عمر يناهز 88 عامًا، إثر تدهور مفاجء في حالته الصحية، وينشر “الموجز” تفاصيل وصية البابا خلال التقرير التالي.

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس طلب في وصيته أن يُدفن في كنيسة القديسة مريم الكبرى بالعاصمة الإيطالية روما، وهي الكنيسة التي اعتاد زيارتها للدعاء بشكل خاص قبل كل رحلة خارجية وبعدها.

وصية البابا فرنسيس بعد وفاته

كما أوصى البابا فرنسيس بأن يكون قبره متواضعًا، من دون أي زخرفة خاصة، وأن يُكتفى بكتابة كلمة "فرانشيسكو" فقط عليه.

وتوفي البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عامًا بعد تدهور حالته الصحية إثر تعرضه لاتهاب رئوي مزدوج منذ 18 فبراير الماضي.

البابا فرنسيس

سبب وفاة البابا فرنسيس

وأعلن الفاتيكان في بيان له أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان توفي بسبب سكتة دماغية وقصور بالقلب عن عمر يناهز 88 عاما، ناشرًا أول صورة للبابا الراحل وهو مسجى في نعشه، وفق ما أوردت صحف دولية.

الفاتيكان: نقل جثمان البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس

وأعلن الفاتيكان نقل جثمان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى كاتدرائية القديس بطرس صباح الأربعاء حيث تقام جنازة البابا فرنسيس يوم السبت المقبل في العاشرة صباحا.

كما أصدر الفاتيكان صورًا لـ البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في نعشه المفتوح، وسيعمل الكاميرلينجو - الرئيس المؤقت للكنيسة- وثلاثة مساعدين على التأكد من كسر "خاتم الصياد" لـ البابا فرنسيس وختمه الرصاصي حتى لا يتمكن أي شخص آخر من استخدامه.

موعد جنازة البابا فرنسيس

وانتهى اجتماع الكرادلة في الفاتيكان، قبل قليل، والذي عقد لبحث خططهم بشأن موعد جنازة البابا فرانسيس الراحل.

وأكد الكرادلة أن الجنازة ستقام يوم السبت 27 أبريل، في الساعة التاسعة صباحًا (بتوقيت المملكة المتحدة).

ماكرون يعلن حضور جنازة البابا فرنسيس

ومن المقرر أن يحضر الجنازة زعماء من مختلف أنحاء العالم قبل انعقاد المجمع

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنه سيحضر جنازة البابا فرانسيس الذي توفي قبل يوم عن عمر يناهز 88 عاما.

أبرز المشاكل الصحية التي أدت إلى وفاة البابا فرنسيس

وحسب تقرير الوفاة الصادر عن مدير وحدة الصحة والنظافة في الفاتيكان، أندريا أركانجيلي، فإن البابا فرنسيس كان يعاني من مشاكل صحية سابقة ساهمت في تدهور حالته، مثل فشل تنفسي حاد، والتهاب رئوي مزدوج متعدد الميكروبات، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري.

وتُقام جنازة البابا فرنسيس وفقًا لقوانين الكنيسة الكاثوليكية بين اليوم الرابع واليوم السادس بعد وفاته.

البابا فرنسيس

كما تنص قواعد الكنيسة على أن مجمع الكرادلة سيعقد أول جلسة له لانتخاب البابا الجديد بين اليوم الـ15 واليوم الـ20 بعد وفاة البابا فرنسيس، مما يعني أن ذلك سيتم ما بين يومي 6 و10 مايو المقبل.

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