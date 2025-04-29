الكرملين : لم نتلق أي رد أوكراني بشأن الإنضمام لمحادثات السلام

أعلن الكرملين،الثلاثاء أن موسكو لم تتلقى حتى الآن رد من أوكرانيا بشأن العروض التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء مفاوضات سلام مباشرة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي



الكرملين من غير الواضح إن كانت أوكرانيا ستنضم إلى إتفاق وقف إطلاق النار

و أشار المتحدث بإسم الكرملين أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستنضم إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام الذي أعلنه للشهر المقبل.

و أضاف دميتري بيسكوف للصحفيين: "كان الرئيس بوتين هو من قال مرارًا أن روسيا مستعدة، دون أي شروط مسبقة، لبدء عملية المفاوضات ولم نسمع ردًا من نظام كييف حتى الآن".

بوتين يعلن وقف إطلاق النار في عطلة أعياد النصر

وكان الكرملين قد أعلن، الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قرر وقف إطلاق نار بسكل مؤقت خلال العطلات الرسمية من 8 إلى 11 مايو تزامنا مع احتفالات موسكو بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف الكرملين: "ترى روسيا أن على الجانب الأوكراني أن يحذو حذوها، وفي حال انتهاك الجانب الأوكراني للهدنة، سترد القوات المسلحة الروسية رداً مناسباً وفعالاً".

وأوضح الكرملين : "موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة للقضاء على الأسباب الجذرية للأزمة والتفاعل البناء مع الشركاء الدوليين".

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الكرملين أنه فيما يخص المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، فإن موسكو ما زالت في انتظار "إشارة" من كييف لاستئناف المحادثات.

وأشار الكرملين إلى أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن القضية الأوكرانية لا يزال مستمرا، مع آمال في الوصول إلى نتائج مقبولة للطرفين. وشدد على أن "الجهود الأمريكية لدفع عملية السلام في أوكرانيا مستمرة"، مضيفا أن موسكو كانت قد أبدت استعدادها للحوار من أجل تحقيق تسوية سلمية.



وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق عن هدنة عيد الفصح، التي انتهت امتدت من الساعة 18:00 بتوقيت موسكو يوم 19 أبريل حتى الساعة 00:00 يوم 21 أبريل الجاري، حيث أعلن الجانبان عن إنخفاض حدة القتال، بينما تبادلا الاتهامات بارتكاب مئات الانتهاكات.

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