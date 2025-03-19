ترامب : أجريت مع زيلينسكي إتصالاً التوفيق بين طلبات واحتياجات روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفياً الأربعاء لنحو الساعة، وذلك بعد يوم من اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

ترامب : نحن على الطريق الصحيح



وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تم إجراء الاتصال الهاتفي من أجل "التوفيق بين طلبات واحتياجات روسيا وأوكرانيا" مع سعيه للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين.

وأضاف ترامب: "نحن على الطريق الصحيح"، قائلا إنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايكل والتز تقديم مزيد من التفاصيل حول المحادثة في بيان.



وكان ترامب قد تحدث هاتفيا الثلاثاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وقف جزئي لإطلاق النار.

ووافق بوتين على عدم استهداف البنية التحتية للطاقة ولكنه رفض دعم وقف إطلاق نار كامل لمدة 30 يوما.

زيلينسكي: سندعم إقتراحات السلام

هذا وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، الثلاثاء، تأييده مبدأ هدنة مع روسيا لثلاثين يوماً تشمل عدم إستهداف منشآت الطاقة، مشدداً على ضرورة الحصول على "تفاصيل" من واشنطن.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بعد المكالمة الهاتفية بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب: "سندعم إقتراحات كهذه، ولكن من الأهمية بمكان أن نعرف التفاصيل وما تم إقتراحه فعلا".

وأضاف: "أعتقد أنه من الصواب أن نجري محادثة مع الرئيس ترامب، وسنعرف بالتفصيل ما عرضه الروس على الأمريكيين أو ما عرضه الأمريكيون على الروس".



و أكد زيلينسكي أن "شروط بوتين بالنسبة إلى الهدنة تهدف إلى إضعاف أوكرانيا وتظهر أنه غير مستعد لإنهاء الحرب".

كما كشف أن "الجيش الأوكراني يواصل القتال في منطقة كورسك الروسية".



وفي منطقة كورسك، تواجه القوات الأوكرانية صعوبات في الأيام الأخيرة، وتتراجع بشكل حاد في مواجهة الهجمات المضادة الروسية بعد أن احتلت فيها مئات الكيلومترات المربعة إثر هجوم مفاجئ في صيف 2024.

هذا وقد شهد المكتب البيضاوي قبل ثلاث أسابيع مشادة كلامية "قوية" بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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