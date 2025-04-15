تفاصيل إسقاط روسيا 115 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها

شهد الصراع بين روسيا وأوكرانيا تطورات جديدة وخـ ـطيرة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تصعيد الجانبين من الهـ ـجمات والاستهدافات، وينشر “الموجز” آخر تطورات الأوضاع خلال التقرير التالي.

أعلنت وزارة دفاع روسيا، اليوم الثلاثاء، إسقاط 115 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة من أراضيها خلال الليل.

انفـ ـجارات قوية تهز مدينة كورسك في روسيا

وأكدت مصادر في وقت سابق بأن مدينة كورسك في روسيا، شهدت دوي انفـ ـجارات قوية خلال الأيام الماضية، ما أثار قلقًا واسعًا بين السكان المحليين.​

رئيس روسيا

وتعرضت مدينة كورسك في دولة روسيا لهـ ـجوم بطائرات مسيّرة نُسب إلى القوات الأوكرانية، مما أدى إلى أضـ ـرار في مبنى سكني وإجلاء ما لا يقل عن 60 شخصًا من سكانه.

كما تسببت انفـ ـجارات في محطة قياس الغاز في منطقة سودجا بكورسك، في اندلاع حريق كبير وأضرار جسيمة، وسط تبادل للاتهامات بين موسكو وكييف بشأن المسؤولية عن الهـ ـجوم. ​

روسيا تتهم أوكرانيا بانتهاك اتفاق بوساطة أمريكية لوقف الهـ ـجمات على البنية التحتية للطاقة

تأتي هذه الأحداث في سياق تصعيد متبادل بين الطرفين، حيث أعلنت روسيا مؤخرًا أن أوكرانيا انتـ ـهكت اتفاقًا بوساطة أمريكية لوقف الهـ ـجمات على البنية التحتية للطاقة، من خلال تنفيذ ست ضـ ـربات خلال يوم واحد، استهدفت منشآت في مناطق روستوف وكورسك وزابوريجيا. ​

الرئيس الأوكراني: هذا هو الهدف من وجود قوات أوكرانية داخل روسيا

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأول مرة وجود قوات أوكرانية داخل روسيا، بما في ذلك منطقة كورسك، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تهدف إلى تشتيت قوات روسيا التي تهـ ـاجم خطوط الجبهة الأوكرانية في سومي وخاركيف.

وتعكس هذه التطورات تصعيدًا خـ ـطيرًا في النـ ـزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتسلط الضوء على هشاشة الاتفاقات القائمة، مما يزيد من تعقيد جهود التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للصـ ـراع.​

الجيش الروسي يشن هجـ ـوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك

وشن الجيش الروسي في أوائل شهر مارس هجـ ـوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك حيث توغلت القوات الأوكرانية، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

ووفق حسابات وكالة "ريا نوفوستي" استنادا إلى أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع في روسيا، فقد حرر الجيش الروسي أكثر من 30 بلدة وقرية ومدينة، بما في ذلك سودجا.

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