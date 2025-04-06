بالأرقام.. الجيش الأوكراني يكشف عن خسائر روسيا منذ بداية الحـ ـرب

كشف الجيش الأوكراني عن حصيلة القـ ـتلي والجـ ـرحي العسكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما كشفه الجيش الأوكراني عن حصيلة القـ ـتلي والجـ ـرحي العسكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية.

الجيش الأوكراني يكشف عن حصيلة القـ ـتلي والجـ ـرحي العسكريين الروس

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القـ ـتلى والجـ ـرحى العسكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 923 ألفا و670 جنديا، بينهم 1330 لقوا حتـ ـفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

رئيس أوكرانيا

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

الجيش الأوكراني يدمـ ـر 10554 دبابة روسية

وبحسب بيان الجيش الأوكراني دمـ ـرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحـ ـرب 10554 دبابة روسية، منها 13 دبابة أمس السبت، و21972 مركبة قـ ـتالية مدرعة، و25786 قطعة مدفعية، و1354 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1124 من أنظمة الدفاع الجوي.

الجيش الأوكراني يكشف عن تدمـ ـير 370 طائرة حربية و335 مروحية لـ روسيا

وأضاف بيان الجيش الأوكراني أنه تم أيضًا تدمـ ـير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و31846 طائرة مسيرة، و3130 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و43050 من المركبات وخزانات الوقود، و3789 من وحدات المعدات الخاصة.

تفاصيل الهـ ـجوم الذي شنته أوكرانيا علي منشآت الطاقة في روسيا

ومن ناحية أخري، أعلنت دولة روسيا أن القوات المسلحة الأوكرانية هـ ـاجمت منشآت الطاقة الروسية 14 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونفذ أوكرانيا الهـ ـجمات على أهداف حيوية في روسيا في مناطق بريانسك، وبيلجورود، وسمولينسك، وخيرسون، وفورونيج، وليبيتسك، وكذلك في جمهورية لوجانسك الشعبية، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

أوكرانيا تسقط 51 طائرة مسيرة من أصل 91 أطلقتها روسيا خلال الليل

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أنها أسقطت 51 طائرة مسيرة من أصل 91 أطلقتها روسيا خلال الليل في شمال وجنوب وشرق ووسط البلاد، في إطار الحـ ـرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022.

بوتين

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن 31 جهاز محاكاة طائرات مسيرة لـ روسيا فُقدت في مواقعها دون عواقب وخيمة، ما يعني أنها استخدمت الحـ ـرب الإلكترونية لاعتراضها أو حجبها، بحسب ما أوردته صحيفة إندبندنت البريطانية.

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