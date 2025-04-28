بوتين يعلن وقف إطـلاق النار مؤقتاً بين روسيا وأوكرانيا خلال العطلات الرسمية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، قد قرر وقف إطلاق نار بسكل مؤقت خلال العطلات الرسمية من 8 إلى 11 مايو تزامنا مع احتفالات موسكو بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



الكرملين : مستعدون لإجراء مفاوضات سلام بدون شرط

وأضاف الكرملين: "ترى روسيا أن على الجانب الأوكراني أن يحذو حذوها، وفي حال انتهاك الجانب الأوكراني للهدنة، سترد القوات المسلحة الروسية رداً مناسباً وفعالاً".

وأوضح الكرملين : "موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة للقضاء على الأسباب الجذرية للأزمة والتفاعل البناء مع الشركاء الدوليين".

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الكرملين أنه فيما يخص المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، فإن موسكو ما زالت في انتظار "إشارة" من كييف لاستئناف المحادثات.



وأشار الكرملين إلى أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن القضية الأوكرانية لا يزال مستمرا، مع آمال في الوصول إلى نتائج مقبولة للطرفين.

وشدد على أن "الجهود الأمريكية لدفع عملية السلام في أوكرانيا مستمرة"، مضيفا أن موسكو كانت قد أبدت استعدادها للحوار من أجل تحقيق تسوية سلمية.



وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق عن هدنة عيد الفصح، التي انتهت امتدت من الساعة 18:00 بتوقيت موسكو يوم 19 أبريل حتى الساعة 00:00 يوم 21 أبريل الجاري، حيث أعلن الجانبان عن إنخفاض حدة القتال، بينما تبادلا الاتهامات بارتكاب مئات الانتهاكات.

سيرجى لافروف : الإعتراف الدولى بخضوع شبه جزيرة القرم وعدة مقاطعات للسيادة الروسية أمر لاغنى عنه للتوصل إلى تسوية



من جهته فقد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات لصحيفة "أو جلوبو" البرازيلية، إن "الاعتراف الدولي بملكية روسيا للقرم، سيفستابول، وجمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى منطقتي خيرسون وزابوريجيا، أمر لا غنى عنه لتسوية حرب أوكرانيا".



وأضاف لافروف: "الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا مستمر ونأمل في التوصل إلى نتائج مقبولة للطرفين".



وفيما يتعلق بمحادثات محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد أفادت موسكو بأنه لا توجد محادثات مجدولة في الوقت الحالي، لكن "من الممكن الاتفاق عليها في أي لحظة إذا اقتضت الحاجة".

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