عاجل.. الجيش الأوكراني يكشف عن خسائر روسيا منذ بداية الحـ ـرب

كشف الجيش الأوكراني عن حصيلة القـ ـتلي والجـ ـرحي من العسكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما كشفه الجيش الأوكراني عن حصيلة القـ ـتلي والجـ ـرحي العسكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية.

الجيش الأوكراني يكشف عن عدد قـ ـتلى وجـ ـرحى العسكريين الروس

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قـ ـتلى وجـ ـرحى العسكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 943 ألفا و60 فردا، بينهم 1130 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الجيش الأوكراني

وقال بيان الجيش الأوكراني الذي نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية دمـ ـرت منذ بداية الحـ ـرب 10683 دبابة، منها 4 دبابات أمس الاثنين، و22296 مركبة قـ ـتالية مدرعة، و26689 نظام مدفعية، و1367 من أنظمة راجمات الصـ ـواريخ متعددة الإطلاق، و1140 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف الجيش الأوكراني البيان أنه تم أيضًا تدمـ ـير 370 طائرة حـ ـربية، و335 مروحية، و33388 طائرة مسيرة، و3148 صـ ـاروخ كروز، و28 سفينة حـ ـربية، وغواصة واحدة، و45458 من المركبات وخزانات الوقود، و3859 من وحدات المعدات الخاصة.

روسيا: دمـ ـرنا 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية

ومن ناحية أخري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت، ودمـ ـرت، 10 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في المجمل، من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، يوم 21 أبريل إلى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 22 أبريل، دمرت منظومات الدفاع الجوي 10 طائرات أوكرانية مسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمـ ـير "5 طائرات فوق أراضي جمهورية القرم، و3 طائرات فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول".

زيلينسكي يطالب روسيا بـ "رد واضح" على مقترح الهدنة

ومن ناحية أخري، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا، بـ رد واضح على مسألة إن كانت توافق على وقف إطـ ـلاق النـ ـار على الأهداف المدنية، وهو مقترح أشارت موسكو إلى أنها ستدرسه، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الرئيس الأوكراني: "ما زال مقترح أوكرانيا عدم ضرب البنى التحتية المدنية على الأقل، قائماً، ونتوقع رداً واضحاً من موسكو، نحن على استعداد لأي حوار بشأن كيفية ضمان ذلك.

الرئيس الأوكراني

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن المحادثات التي ستجري هذا الأسبوع مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين في لندن لها مهمة أساسية، وهي الضغط من أجل وقف إطـ ـلاق نـ ـار غير مشروط، يجب أن تكون هذه نقطة البداية.

اقرأ أيضًا

زيلينسكي يكشف عن هـ ـجوم روسيا العنـ ـيف علي عدد من المناطق الأوكرانية

بوتين يقترح وضع أوكرانيا تحت إدارة مؤقتة لحين إجراء انتخابات ديمقراطية