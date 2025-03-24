كشفت دولة الصين عن حقيقة الأخبار التي يتم تداولها والتي تتعلق بمناقشة مسؤولين صينيين مشاركة البلاد في مهمة حفظ السلام في أوكرانيا بعد انتهاء الحـ ـرب.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي حقيقة مشاركة الصين في مهمة حفظ السلام في أوكرانيا بعد انتهاء الحـ ـرب مع روسيا.

ما حقيقة مشاركة الصين في مهمة حفظ السلام في أوكرانيا؟

ومن جانبها، نفت الصين ممثلة في وزارة الخارجية الصينية الأخبار التي تطرقت إلى مناقشة مسؤولين صينيين مشاركة البلاد في مهمة حفظ السلام في أوكرانيا بعد انتهاء الحـ ـرب.

الصين

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جيا كون، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا، مضيفًا أن الصين تعتزم الاستمرار في العمل مع المجتمع الدولي لدفع جهود السلام وتهيئة الظروف اللازمة لوقف إطـ ـلاق النـ ـار وإنهاء النـ ـزاع.

وكانت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية قد ذكرت في وقت سابق نقلاً عن مصادر، أن الصين تناقش مع دول الاتحاد الأوروبي إمكانية مشاركتها في مهمة حفظ السلام في أوكرانيا بعد انتهاء الحـ ـرب الحالية.

الجيش الأوكراني يكشف حصيلة قتـ ـلى وجـ ـرحى العسـ ـكريين الروس.

من ناحية أخري، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قـ ـتلى وجـ ـرحى العسكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 904 آلاف و760 فردا، بينهم 1280 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة لـ الجيش الأوكراني، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

الجيش الأوكراني يكشف خسائر روسيا منذ بداية الحـ ـرب

وبحسب بيان الجيش الأوكراني دمـ ـرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحـ ـرب 10420 دبابة، منها 8 دبابات أمس الأحد، و21652 مركبة قتالية مدرعة، و25129 نظام مدفعية، و1338 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1117 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف بيان الجيش الأوكراني أنه تم أيضًا تدمـ ـير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و30641 طائرة مسيرة، و3121 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و41726 من المركبات وخزانات الوقود، و3785 من وحدات المعدات الخاصة.

رئيس أوكرانيا

روسيا تعلن تدمير 28 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضيها

ومن ناحية أخري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي دمـ ـرت الليلة الماضية، 28 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق عدة مناطق في روسيا بما في ذلك 12 طائرة فوق مقاطعتي بريانسك وروستوف.

اقرأ أيضًا

الصين تعرب عن قلقها العميق إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة

الجيش الأوكراني يكشف عن خسائر روسيا منذ بداية الحـ ـرب