أسعار اللحوم الحمراء اليوم الاثنين 7-4-2025 داخل الأسواق

استقرت أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم الاثنين الموافق 7 أبريل 2025 في الأسواق المحلية، حيث كشف التجار عن ثبات في الأسعار نتيجة توازن العرض والطلب.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات من اللحوم السودانية بسعر 285 جنيهًا للكيلو ، ويعرض الموجز أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 7 إبريل 2025 فى محلات الجزارة

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى

سجل أسعار اللحوم الكندوز بين 280 وحتى 345 جنيها للكيلو ،

سعر كيلو الكندوز اليوم ما بين 380 إلى 420 جنيه جنيها للكيلو

أسعار البتلو اليوم بالاسواق

كما سجلت لحوم البتلو من 450 إلى 460 جنيه وسجل سعر اللحم المفروم من 380 الى 410 جنيها، والسجق 380 الى 390جنيهًا

أسعار اللحوم الحمراء البلدي

أسعار اللحمة الحمراء: 370 جنيهًا للكيلو.

الإنتركوت، البفتيك، عرق التربيانكو: 380 جنيهًا للكيلو.

أسعار الموزة البلدي: 360 جنيهًا للكيلو.

أسعار كباب الحلة: 365 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيكاتا: 365 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم

أسعار فواكه اللحوم

كثير من المواطنين يقبل على شراء فواكه اللحوم بسبب انخفاض أسعارها.

حيث بلغ سعر الفشة: 170 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكرشة النظيفة: 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار الممبار العجالي: 185 جنيهًا للكيلو.

أسعار لحمة الرأس: 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار الطحال: 200 إلى 220 جنيهًا للكيلو.

أسعار لسان العجل: 280 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم المفرومة والجاهزة

أما أسعار المفروم الدسم: 330 جنيهًا للكيلو.

وكذلك أسعار المفروم الأحمر الصافي: 350 جنيهًا للكيلو.

أما سعر الحواوشي الجاهز: 290 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الطرب المحشي: 360 جنيهًا للكيلو.

وسعر الكفتة الحاتي: 315 جنيهًا للكيلو.

الكفتة بالأرز: 265 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم المجمدة

وأكد التجار أن سعر اللحوم المجمدة 280 جنيها للكيلو البرازيلي والمفروم 240 جنيها،والسجق المجمد 155 إلي 170 جنيها واللحوم الهندي 260 والكتف البتلو الاسترالي 270.

وذكر التجار أن سعر كيلو الكبدة الجملية 430 جنيها واللحوم الجملية 380 والكبدة الضاني 550 جنيها والكبدة البقري 380 الي 480 جنيها والدهن ب 190 جنيها.

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