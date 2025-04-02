أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالمنافذ الحكومية

شهدت أسعار اللحوم الحمراء، داخل الأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعار 2 أبريل 2025، حيث شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظا، وفقًا للجودة والمنطقة.

ويحرض الموجز على متابعة أسعار اللحوم الحمراء والبلدى داخل محالات الجزارة ومنافذ البيع التابعة للدولة، ووفقا لما أعلنته بوابة أسعار مجلس الوزراء سحلت أسعار اللحوم اليوم ثالث ايام عيد الفطر المبارك، الأرقام التالية:

أسعار اللحوم اليوم

سجلت أسعار اللحوم البقرية بالمحال: 350 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

فيما بلغ سعر الكيلو من المفروم البلدي نحو 370 جنيهًا.

فيما تراوح سعر اللحوم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

الكبدة البلدي: من 380 إلى 495 جنيهًا للكيلو.

الكفتة والبرجر: 350 جنيهًا للكيلو.

اللحوم الضأن: 520 جنيهًا للكيلو.

لحوم الجمال: 380 جنيهًا للكيلو.

اللحوم الكندوز: بين 360 و440 جنيهًا للكيلو.

الإسكالوب البلدي: 440 جنيهًا

للكيلوالفلتو: 580 جنيهًا للكيلو.

السمانة: 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم بالمنافذ الحكومية

تحرص الحكومة على تخفيف الضغط عن كاهل المواطنين من خلال توفير لحوم بأسعار تنافسية في المنافذ الرسمية.

حيث سجلت اللحوم السودانية (بلدي ومفرومة وكبدة): 290 جنيهًا للكيلو.

منافذ “حياة كريمة”: بين 290 و310 جنيهات حسب النوع.

اللحوم البرازيلية المجمدة: 250 جنيهًا للكيلو.

المفروم المجمد: 240 جنيهًا للكيلو.

السجق المجمد: بين 155 و170 جنيهًا للكيلو.

الكبدة الجملي: 430 جنيهًا للكيلو.

الكبدة الضاني: 550 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم

أسعار اللحوم في منافذ لحوم وطنية

وصل سعر اللحم وش فخدة إلى 300 جنيه.

كما سجل سعر الموزة نحو 295 جنيهًا.

ووصل سعر عِرق الفلتو إلى 350 جنيهًا.

فيما بلغ سعر الكيلو من اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

بينما سجل سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

كما تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

سجل سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

فيما سجل سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

اقرأ أيضاً: أسعار اللحوم الحمراء اليوم الاثنين 24-3-2025 داخل الأسواق ومحالات الجزارة

أسعار اللحوم الحمراء اليوم 22-3-2025 بالمنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية