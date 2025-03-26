أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 26-3-2025 داخل الأسواق والمحال

تشهد أسعار اللحوم البلدي في مصر تبايناً ملحوظاً اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، حيث تلعب العوامل الاقتصادية والحكومية دوراً كبيراً في تحديد قيمتها ، تختلف أسعار اللحوم البلدي في محال الجزارة وفقاً لنوع القطعية وجودتها ويعرض الموجز أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم 26 رمضان .

أسعار اللحوم الحمراء اليوم

أسعار اللحوم الحمراء تراوح سعر كيلو اللحم البقري بين 300 و450 جنيهاً، بينما بلغت أسعار القطعيات الفاخرة مثل الاسكالوب 440 جنيهاً، والفلتو 600 جنيهاً، والستيك 520 جنيهاً. أما اللحم المفروم البلدي، فسجل أدنى سعر له عند 310 جنيهاً. كذلك، بلغت اللحوم الأقل سعراً كالدهن البقري حوالي 180 جنيهاً للكيلو، مما يوفر تنوعاً واسعاً للمستهلكين.

أسعار اللحوم المستوردة والمجمدة

بلغ سعر كيلو اللحم البرازيلية المجمدة 250 جنيهاً، والمفروم المستورد 240 جنيهاً. كما تراوح سعر السجق المجمد بين 155 و170 جنيهاً، فيما وصلت أسعار اللحوم الهندية إلى 260 جنيهاً للكيلو.

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم

أسعار الكبدة اليوم

تراوحت أسعار الكبدة من 380 إلى 550 جنيهاً اعتماداً على النوع، بينما سجلت الكبدة الجملية 430 جنيهاً للكيلو. أما اللحوم الحية، فقد تراوح سعر كيلو الضأن الحي بين 230 جنيهاً والمذبوح عند 370 جنيهاً، بينما سجل كيلو الجاموسي القائم سعر 150 جنيهاً، والمذبوح 260 جنيهاً.

تشكل اللحوم البلدي والمستوردة خيارات تناسب مختلف الطبقات الاجتماعية في ظل تفاوت الأسعار ، ومع تنوع الخيارات المطروحة في الأسواق بين اللحوم الفاخرة والمجمدة والقطيع الحي، تبقى الأولوية لتلبية احتياجات الأسر المصرية وفقاً لقدرتها المالية.

أسعار اللحوم بالمنافذ الحكومية

تسعى المنافذ الحكومية والمبادرات الشعبية إلى ضمان توافر اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصة مع قرب الشهر الفضيل. في تلك المنافذ، تراوحت أسعار اللحوم البلدي بين 260 و300 جنيهاً.

أسعار اللحوم السودانية اليوم

أسعار اللحوم السودانية، التي تُعد خياراً ميسور التكلفة، بلغت 270 جنيهاً للكيلو، بينما توفر مبادرة “حياة كريمة” لحوم بلدية بأسعار بين 210 و310 جنيهاً.

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