تعرف على أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم الخميس 27 رمضان 2025 بالأسواق

شهدت أسعار اللحوم تباينا ملحوظا في الأسواق ، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، ويعرض الموجز أسعار اللحوم اليوم الخميس 27 رمضان في الأسواق، وتشمل أسعار لحوم الكندوز، أسعار اللحوم الضاني، سعر اللحوم البتلو ، في محال الجزارة وفي أسواق.

أسعار البتلو بالعظم

سجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم ارتفاعًا يقدر بـ 4.5 جنيه في الكيلو، إذ بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 385.1 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

أسعار اللحوم البتلو

ارتفعت أسعار اللحوم البتلو الصافي نحو جنيه، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 417.3 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء البتلو اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الكندوز

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 395.7 جنيه في الأسواق، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

سعر الكندوز متوسط السن

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعًا يقدر بـ 50 قرشًا عن سعره السابق، إذ سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 393.1 جنيه في الأسواق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 354.8 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

أسعار اللحوم الضان

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 424.4 جنيه، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 360 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

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