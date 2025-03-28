أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم الجمعة 28 مارس.. الكندوز بكام

شهدت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق ، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، ويعرض الموجز أسعار اللحوم اليوم 28 مارس 2025 في الأسواق، وتشمل أسعار اللحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحوم الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 387.8 جنيه، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسعار الضأن اليوم

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 423.3 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء "البتلو" اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم

أسعار اللحمة البتلو

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، ارتفعت أسعار اللحوم البتلو الصافي نحو 50 قرشًا عن سعرها السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 417.6 جنيه في الأسواق.

سعر كيلو اللحمة “البتلو” بالعظم في الأسواق

سجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم انخفاضًا يقدر بـ 3.5 جنيه في الكيلو، إذ بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 386.3 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 330 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق ، وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعًا يقدر بـ 50 قرشًا عن سعره السابق، إذ سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 393.4 جنيه في الأسواق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 395.6 جنيه في الأسواق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

أسعار الكندوز كبير السن

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 356.5 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 280 جنيهًا و400 جنيه.

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