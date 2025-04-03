أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم الخميس 3-4-2025 بالمنافذ ومحال الجزارة

استقرت أسعار اللحوم الحمراء والبلدى في الأسواق ومحلات الجزارة والمنافذ الثابتة والمتحركة، بينما انخفضت أسعار اللحوم بالمعارض والمنافذ الحكومية بقيمة 20% عن الأسواق الخارجية، ويعرض الموجز أسعار اللحوم الحمراء والبلدى بالمنافذ والمحال اليوم.

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى

شهدت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس 3 أبريل 2025، تباينًا ملحوظًا بين مختلف الأنواع، حيث تراوحت: أسعار اللحوم الكندوز بين 360 و440 جنيهًا للكيلو حسب الجودة والمصدر ، وفي حين بلغ سعر الإسكالوب البلدي 440 جنيهًا ، أما الفلتو فقد وصل إلى 580 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكندوز اليوم

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 395.6 جنيه في الأسواق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 356.5 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 280 جنيهًا و400 جنيه.

أسعار اللحوم الضأن

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 387.8 جنيه، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 423.3 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم

أسعار اللحوم البتلو

ارتفعت أسعار اللحوم البتلو الصافي نحو 50 قرشًا عن سعرها السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 417.6 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء "البتلو" اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو

أسعار اللحوم والكبدة

بينما سجلت اللحوم البقرية 350 جنيهًا.

بالإضافة إلى ذلك تراوحت أسعار الكبدة بين 380 و495 جنيهًا ، في حين بلغ سعر الكفتة والبرجر 350 جنيهًا للكيلو ، ولحوم الضأن وصلت إلى 520 جنيهًا ، بينما استقرت لحوم الجمال عند 380 جنيهًا.

أسعار اللحوم بالمنافذ الحكومية والمبادرات

سجلت الكبدة الجملي 430 جنيهًا والكبدة الضاني 550 جنيهًا، مما يساهم في تقليل العبء على المواطنين.

وبلغ سعر كيلو اللحوم السودانية 290 جنيهًا في بعض المنافذ.

بينما تراوحت أسعار اللحوم في منافذ “حياة كريمة” بين 290 و310 جنيهات.

كما سجل سعر الكيلو من اللحوم البرازيلية المجمدة 250 جنيهًا.

بينما كان سعر المفروم المجمد 240 جنيهًا.

اقرأ أيضاً: