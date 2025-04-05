أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 5-4-2025 داخل الأسواق.. الكبدة بكام انهاردة

شهدت أسواق محافظة بورسعيد، اليوم السبت الموافق 5 أبريل 2025، استقرارا نسبيا في أسعار اللحوم الحمراء والمستوردة والمصنعة، في ظل استقرار الوضع التمويني للسلع، ووسط متابعة مكثفة من الجهات المعنية لضبط الأسعار وضمان توفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ، ويعرض الموجز أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم.

أسعار اللحوم البلدى

أسعار اللحوم البلدى اليوم حيث بلغ سعر عرق الفلتو البلدى حوالى 410 جنيهًا للكيلو .

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن البلدي من 300 إلى 350 جنيهًا حسب القطعة.

ويترواح سعر اللحم الجملي مابين 300 إلى 320 جنيهًا للكيلو .

الكبدة البلدي 300 إلى 350 جنيهًا .

الكبدة الضأن 290 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم

أسعار اللحمة الكندوز اليوم

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 386.4 جنيه، بارتفاع 35.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 360 جنيهًا و400 جنيه.

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، سجل متوسط سعر قدره نحو 400 جنيه في الأسواق، بارتفاع 9 جنيهات عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 360 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 420 جنيهًا في الأسواق.

أسعار اللحمة البتلو

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 432.7 جنيه في الأسواق، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 390 جنيهًا في الأسواق، بانخفاض 8 جنيهات عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 420 جنيهًا.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 380 جنيهًا و480 جنيهًا أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 445 جنيهًا، بارتفاع 57.5 جنيه عن سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 400 جنيه؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.

أسعار اللحوم داخل المنافذ الوطنية

جدير بالذكر، أن المنافذ التى وفرتها القوات المسلحة ومبادرة حياة كريمة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزار.

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