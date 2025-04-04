أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم الجمعة 4 ابريل بالمنافذ ومحال الجزارة

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ويعرض الموجز أسعار اللحوم اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 في الأسواق، في محال الجزارة.

سعر اللحمة الضاني الصافي

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 426.5 جنيه، بارتفاع 24 جنيها ، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

بلغ سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 395 جنيهًا، بارتفاع 13.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 460 جنيهًا في ألاسواق.

أسعار الكندوز اليوم

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 397.7 جنيه في الأسواق، بارتفاع 24 جنيهًا عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

الكندوز متوسط السن

سعر اللحم الكندوز متوسط السن، سجل متوسط سعر قدره نحو 391.1 جنيه في الأسواق، بارتفاع 24 جنيهًا عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

كندوز كبير السن

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 350.8 جنيه، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم

أسعار اللحمة البتلو

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 417.6 جنيه في الأسواق، بارتفاع 30 جنيهًا

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو.

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 387.5 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق

أسعار اللحوم بالمنافذ

تسهم المنافذ في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير اللحوم بأسعار منخفضة، مقارنة بالأسواق الحرة، لتلبية احتياجات الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

اللحوم السودانية (بلدي، مفرومة، كبدة): 290 جنيهًا للكيلو.

منافذ حياة كريمة: بين 290 و310 جنيهات حسب النوع.

اللحوم البرازيلية المجمدة: 250 جنيهًا للكيلو.

اللحم المفروم المجمد: 240 جنيهًا للكيلو.

السجق المجمد: بين 155 و170 جنيهًا للكيلو.

الكبدة الجملي: 430 جنيهًا للكيلو.

الكبدة الضاني: 550 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدى اليوم

الإسكالوب البلدي: 440 جنيهًا للكيلو.

الفلتو: 580 جنيهًا للكيلو.

السمانة: 500 جنيه للكيلو.

اللحوم البقرية بالمحال: 350 جنيهًا للكيلو.

الكبدة البلدي: بين 380 و495 جنيهًا للكيلو.

الكفتة والبرجر: 350 جنيهًا للكيلو.

اللحوم الضأن: 520 جنيهًا للكيلو.

لحوم الجمال: 380 جنيهًا للكيلو.

اقرأ أيضاً:

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 26-3-2025 داخل الأسواق والمحال

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 25-3-2025 داخل الأسواق .. الكبدة بكام انهاردة