ننشر أسعار اللحوم والفراخ والأسماك اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 في الأسواق

تشهد الأسواق المصرية اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 تباينًا طفيفًا في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، حيث ارتفعت بعض الأصناف بشكل محدود تبعًا لنوع المنتج والمنطقة الجغرافية. وتُظهر الأسعار داخل المنافذ الحكومية انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأسواق الحرة، مما يوفر بدائل متعددة للمستهلكين بأسعار تنافسية ، وفيما يلي تفاصيل الأسعار وفقاً لما يرصده موقع الموجز.

أولًا: أسعار اللحوم الحمراء (جنيهًا/كجم)

اللحم الكندوز: بين 400 و420 جنيهًا/كجم

اللحم البتلو: بين 360 و415 جنيهًا/كجم

اللحم البلدي: بين 400 و450 جنيهًا/كجم

عرق الفلتو: 430 جنيهًا/كجم

كبدة بلدي: بين 400 و450 جنيهًا/كجم

لحم مفروم: بين 330 و440 جنيهًا/كجم

لحم ضأن: بين 440 و500 جنيهًا/كجم

اللحم الجملي: بين 290 و340 جنيهًا/كجم

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أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية (جنيهًا/كجم)

كندوز: 360 جنيهًا/كجم

سجق بلدي: 235 جنيهًا/كجم

لحم ضأن: 420 جنيهًا/كجم

كبدة: 250 جنيهًا/كجم

لحم مفروم: 240 جنيهًا/كجم

لحوم بلدي طازجة: 350 جنيهًا/كجم

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ثانيًا: أسعار الفراخ اليوم (جنيهًا/كجم)

الفراخ البيضاء في البورصة: بين 63 و64 جنيهًا/كجم – وفي الأسواق: بين 73 و74 جنيهًا/كجم

الفراخ الساسو في البورصة: بين 99 و100 جنيهًا/كجم – وفي الأسواق: بين 109 و110 جنيهًا/كجم

الفراخ البلدي: بين 114 و115 جنيهًا/كجم – وفي الأسواق: بين 124 و125 جنيهًا/كجم

البانيه: بين 200 و210 جنيهًا/كجم (يختلف حسب المنطقة)

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أسعار البيض اليوم (لكرتونة البيض)

البيض الأحمر: 121 جنيهًا جملة – و131 جنيهًا للمستهلك

البيض الأبيض: 121 جنيهًا جملة – و131 جنيهًا للمستهلك

البيض البلدي: 130 جنيهًا جملة – و140 جنيهًا للمستهلك

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ثالثًا: أسعار الأسماك والمأكولات البحرية (جنيهًا/كجم)

(مع ملاحظة إضافة 10 إلى 15 جنيهًا عند البيع للمستهلك)

البلطي الصغير: 68.65 جنيهًا/كجم

البلطي أسواني: 99.74 جنيهًا/كجم

فيليه بلطي: 178.16 جنيهًا/كجم

البلطي الممتاز: 102.60 جنيهًا/كجم

جمبري وسط: 313.80 جنيهًا/كجم

الجمبري جامبو: 521.40 جنيهًا/كجم

ماكريل مجمد: 131.64 جنيهًا/كجم

مكرونة سويسي: 123.20 جنيهًا/كجم

السردين المجمد: 107.31 جنيهًا/كجم

شعور: 205.33 جنيهًا/كجم

حدادي: 78.57 جنيهًا/كجم

المرجان وسط: 131.38 جنيهًا/كجم

الكابوريا: 154.15 جنيهًا/كجم

السبيط: 311.74 جنيهًا/كجم

أسعار الخضروات اليوم

الطماطم: بين 6 و9 جنيهات/كجم

البطاطس: بين 6 و11 جنيهًا/كجم

البصل الأحمر: من 17 إلى 22 جنيهًا/كجم

البصل الأبيض: بين 12 و17 جنيهًا/كجم

الكوسة: من 20 إلى 25 جنيهًا/كجم

الباذنجان الرومي: من 8 إلى 11 جنيهًا/كجم

الباذنجان البلدي: من 17 إلى 25 جنيهًا/كجم

الفلفل البلدي: بين 10 و14 جنيهًا/كجم

الفلفل الألوان: من 50 إلى 65 جنيهًا/كجم

الخيار البلدي: بين 15 و18 جنيهًا/كجم

خيار الصوبات: من 19 إلى 24 جنيهًا/كجم

البسلة والفاصوليا: من 20 إلى 25 جنيهًا/كجم

الثوم: من 45 إلى 75 جنيهًا/كجم

الجزر: بين 15 و20 جنيهًا/كجم

الليمون: من 60 إلى 90 جنيهًا/كجم

أسعار الفاكهة اليوم

الموز البلدي: بين 25 و35 جنيهًا/كجم

الرمان: من 30 إلى 40 جنيهًا/كجم

الفراولة: بين 40 و50 جنيهًا/كجم

الجوافة: من 20 إلى 30 جنيهًا/كجم

الكيوي: بين 50 و65 جنيهًا/كجم

التفاح البلدي: من 45 إلى 60 جنيهًا/كجم

التفاح المستورد (أحمر وأخضر): من 60 إلى 80 جنيهًا/كجم

الكاكا: 60 جنيهًا/كجم

العنب: من 60 إلى 80 جنيهًا/كجم

البرقوق الأحمر والأصفر: من 130 إلى 160 جنيهًا/كجم

المشمش: من 120 إلى 150 جنيهًا/كجم

المانجو: بين 80 و120 جنيهًا/كجم

البطيخ: من 12 إلى 20 جنيهًا/كجم (حسب الحجم والنوع)

وأكد عدد من تجار التجزئة أن الأسواق شهدت اليوم حركة بيع نشطة بفضل اعتدال الأسعار ، وهو ما دفع المواطنين إلى الإقبال على الشراء لتلبية احتياجاتهم اليومية.

وهناك 8 نصائح للتأكد من صلاحية اللحوم والدجاج والأسماك قبل شرائها

نظرًا لإمكانية نمو أنواع متعددة من البكتيريا على المنتجات الحيوانية، من الضروري التعامل بحذر شديد عند شراء اللحوم، الدجاج، أو الأسماك، والتأكد من تخزينها بشكل آمن وسليم.

فيما يلي أهم الإرشادات التي تساعدك على اختيار منتجات سليمة وآمنة:

1. تفحص اللون والرائحة: تجنب شراء اللحوم التي تميل إلى اللون البني الداكن أو التي تفوح منها رائحة قوية وغير معتادة.

2. ملمس اللحم: ابتعد عن اللحوم التي تبدو صلبة بشكل غير طبيعي.

3. لون الدواجن ورائحتها: لا تشتري الدجاج إذا بدا باهت اللون أو كانت له رائحة غير طبيعية وقوية.

4. مظهر الدجاج: تجنب الدواجن التي يظهر على لحمها لون أزرق أو بنفسجي، أو التي يكون نسيجها قاسيًا.

5. لون السمك: احذر من شراء الأسماك التي تغير لونها عن الطبيعي.

6. ملمس السمك: لا تشتري الأسماك التي يكون لحمها إسفنجيًا أو غروياً.

7. رائحة السمك: تجنب الأسماك ذات الرائحة النفاذة أو التي تشبه رائحة الأمونيا.

8. سلامة التغليف: ابتعد عن اللحوم أو الأسماك المعبأة في عبوات ممزقة أو مسربة أو تالفة، لأنها قد تكون تعرضت للهواء والبكتيريا الضارة.

اتباع هذه الإرشادات يساهم في الحفاظ على صحتك وسلامة عائلتك من الأمراض المنقولة عبر الأغذية.

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