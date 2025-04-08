أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بالمنافذ ومحال الجزارة

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار اللحوم يوميا قبل التوجه لشرائها ويعرض الموجز أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم ، شهدت أسواق اللحوم المصرية بعض التغييرات وذلك نظرا لزيادة عدد المعروض وانخفاض الطلب من المواطنين المصريين على اللحوم، ومن خلال التقرير سوف نتعرف على أسعار اللحوم في الجزاره والمنافذ يوم 8 أبريل 2025.

أسعار اللحوم الحمراء البلدى

سجلت أسعار اللحوم الحمراء البلدي يوم 8 ابريل 2025 من 350 ل 400 جنيه في الأسواق وذلك يختلف بناء على المنطقه التي يوجد بها المحل، كما إن الأسعار في المعارض الحكومية اقل من الجزائر بمعدل 20%.

يوجد لحوم مفرومه ذات أسعار قليله مدعمة للمواطنين المصريين فنجد أن اللحوم المستوردة المجمدة يصل سعرها الى 185 جنيه مصري بينما اللحوم البلدي الطازجة يصل سعرها الى 270 جنيه مصري، وهذه المبادرة موجودة في الكثير من المحافظات.

أسعار اللحوم اليوم

اللحوم الكندوز: سجل سعر كيلو اللحم الكندوز بين 400 و420 جنيهًا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة في الأسعار مقارنة بالفترات السابقة.

اللحم الضأن: تراوحت أسعار اللحم الضأن بين 400 و450 جنيها للكيلو.

اللحم الجملي: سجل سعر اللحم الجملي بين 270 و350 جنيها للكيلو.

الكبدة: سجل سعر الكبدة بين 400 و450 جنيها للكيلو، وهي من الأصناف التي شهدت أيضًا زيادات كبيرة في الأسعار.

اللحم المفروم العادي: تراوحت أسعاره بين 400 و460 جنيها للكيلو.

اللحم البيتلو: سجل سعر اللحم البيتلو بين 400 و450 جنيها للكيلو، ليظل ضمن الأصناف التي يفضلها الكثيرون لما تتمتع به من طراوة ونكهة مميزة.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

اللحوم السودانية الطازجة: سجلت سعر اللحوم السودانية الطازجة 225 جنيهًا للكيلو، لتكون من الخيارات الأرخص في السوق.

اللحوم البلدي الطازجة: سجل سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو.

اللحوم السودانية المجمدة: تراوحت أسعار اللحوم السودانية المجمدة عند 160 جنيهًا للكيلو، ما يجعلها الخيار الأكثر توفيرًا في الوقت الحالي.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

بفتيك: سجل سعر كيلو البفتيك في منافذ وزارة الزراعة 370 جنيهًا.

عرق فلتو: تراوحت أسعاره أيضًا عند 370 جنيهًا.

عرق تربيانكو: سجل سعره 370 جنيهًا للكيلو.

لحم الكندوز الملبس: سجل سعره 330 جنيهًا للكيلو.

اللحم المفروم الملبس: سجل سعره 300 جنيه للكيلو.

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