بكام النهاردة؟.. ننشر اللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضار بالأسواق المصرية

شهدت الأسواق المصرية، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار اللحوم الحمراء، مع انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن البيضاء، وارتفاع بأسعار البيض وبعض أنواع الأسماك.

كما واصلت أسعار الخضراوات والفواكه تباينها بين منافذ البيع والأسواق الحرة، وفقًا لأحدث بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء وشعبة القصابين بالغرف التجارية وفقاً لما يرصده موقع الموجز واليكم بيانا بالاسعار.

■ أسعار اللحوم (جنيهًا/كجم):

الكندوز: من 400 إلى 420 جنيهًا/كجم

البتلو: من 360 إلى 415 جنيهًا/كجم

البلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم

عرق الفلتو: 430 جنيهًا/كجم

الكبدة البلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا/كجم

اللحم المفروم: من 330 إلى 440 جنيهًا/كجم

الضأن: من 440 إلى 500 جنيهًا/كجم

اللحم الجملي: من 290 إلى 340 جنيهًا/كجم

■ أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية (جنيهًا/كجم):

الكندوز: 360 جنيهًا/كجم

السجق: 235 جنيهًا/كجم

الضأن: 420 جنيهًا/كجم

الكبدة: 250 جنيهًا/كجم

اللحم المفروم: 240 جنيهًا/كجم

البلدي الطازج: 350 جنيهًا/كجم

■ أسعار الدواجن والبيض (جنيهًا/كجم):

الفراخ البيضاء:

بورصة: 64 جنيهًا/كجم

سوق: 74 جنيهًا/كجم

الفراخ الساسو:

بورصة: من 107 إلى 108 جنيهات/كجم

سوق: من 117 إلى 118 جنيهًا/كجم

الفراخ البلدي:

من 114 إلى 115 جنيهًا/كجم

للمستهلك: من 124 إلى 125 جنيهًا/كجم

البانيه: من 200 إلى 210 جنيهات/كجم

🥚 أسعار البيض (كرتونة):

البيض الأحمر:

جملة: 128 جنيهًا

مستهلك: 138 جنيهًا

البيض الأبيض:

جملة: 126 جنيهًا

مستهلك: 136 جنيهًا

■ أسعار الأسماك (جنيهًا/كجم):

البلطي الصغير: 68.65 جنيهًا

البلطي الأسواني: 99.74 جنيهًا

فيليه بلطي: 178.16 جنيهًا

البلطي الممتاز: 102.60 جنيهًا

الجمبري وسط: 313.80 جنيهًا

الجمبري الجامبو: 521.40 جنيهًا

الماكريل المجمد: 131.64 جنيهًا

مكرونة سويسي: 123.20 جنيهًا

السردين المجمد: 107.31 جنيهًا

شعور: 205.33 جنيهًا

حدادي: 78.57 جنيهًا

المرجان وسط: 131.38 جنيهًا

الكابوريا: 154.15 جنيهًا

السبيط: 311.74 جنيهًا

> ملاحظة: قد تختلف الأسعار الفعلية للمستهلك بإضافة 10 – 15 جنيهًا نتيجة تكاليف النقل والتوزيع.

■ أسعار الخضراوات (جنيهًا/كجم):

الطماطم: 6 جنيهات

الجزر (بدون عروش): من 10 إلى 12 جنيهًا

البصل: من 10 إلى 15 جنيهًا

الكوسة: من 10 إلى 15 جنيهًا

الباذنجان الرومي: من 8 إلى 10 جنيهات

الباذنجان البلدي: من 12 إلى 15 جنيهًا

الفلفل الحامي: من 10 إلى 15 جنيهًا

الخيار: من 15 إلى 20 جنيهًا

البطاطس: من 8 إلى 10 جنيهات

■ أسعار الفاكهة (جنيهًا/كجم):

العنب: من 30 إلى 35 جنيهًا

الموز: من 35 إلى 40 جنيهًا

التفاح: من 35 إلى 40 جنيهًا

الجوافة: من 30 إلى 35 جنيهًا

الأناناس: من 15 إلى 20 جنيهًا

الليمون: من 40 إلى 50 جنيهًا

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