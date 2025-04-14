أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم الاثنين 14 أبريل 2025 بالمنافذ والمحلات

أسعار اللحوم اليوم.. شهدت الأسواق المحلية في مصر، اليوم الاثنن 14 أبريل 2025، انخفاضًا طفيفًا في أسعار اللحوم، ما دفع العديد من المستهلكين للإقبال على الشراء، وسط مؤشرات تؤكد على تحسن المعروض واستقرار عام في السوق خلال الأيام الأخيرة ، ويعرض الموجز أسعار اللحوم اليوم بالمنافذ والمحلات.

أسعار البتلو اليوم

هبطت أسعار اللحوم البتلو الصافي إلى 445.3 جنيهًا للكيلو، مسجلة انخفاضًا حادًا بلغ 48 جنيهًا مقارنة بالأسبوع الماضي، في حين انخفض سعر البتلو بالعظم إلى 392.3 جنيهًا، الأمر الذي ساعد في تنشيط الأسواق مجددًا.

أسعار الكندوز اليوم

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز يشمل جميع الفئات العمرية

سجلت أسعار اللحوم من نوع كندوز انخفاضات واسعة شملت جميع الفئات ، إذ بلغ الكندوز كبير السن 350.3 جنيهًا، والصغير 372.3 جنيهًا، والمتوسط 381.5 جنيهًا، ما يشير إلى تحسن العرض وعودة التوازن للسوق المحلي.

هبوط أسعار اللحوم الضأن منذ بداية الشهر

وتراجعت أسعار اللحوم الضأن الصافي لتصل إلى متوسط 416.3 جنيهًا للكيلو، بانخفاض واضح قدره 24 جنيهًا، وتفاوت السعر بين 320 و470 جنيهًا حسب المحافظة، ما اعتبره البعض فرصة ذهبية للشراء خلال هذه الفترة،

كما سجل لحم الماعز الطازج أسعار تتراوح بين 350 إلى 450 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم بمنافذ البيع

أسعار اللحوم الحمراء

تراوحت أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية بين 295 و355 جنيهًا للكيلو، مما يساعد في تقليل الضغط المالي على المستهلكين، كما توفر المنافذ الحكومية اللحوم الجملي والمفروم الجملي بأسعار تتراوح بين 385 و435 جنيهًا، ما يعكس جهود الحكومة في دعم استقرار السوق المحلي وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

أما اللحوم المبردة والمجمدة، فقد حافظت على استقرارها ضمن فئة الأسعار الاقتصادية، حيث تراوح سعر الكيلو منها بين 240 إلى 280 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكيلو من اللحم المجمد المفروم ما بين 220 إلى 240 جنيهًا.

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