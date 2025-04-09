تعرف على أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 9-4-2025 داخل منافذ وزارة التموين

أسعار اللحوم شهدت أسواق اللحوم بعض التغييرات وذلك نظرا لزيادة عدد المعروض وانخفاض الطلب من المواطنين المصريين على اللحوم، ويقدم الموجز خلال السطور التالية أسعار اللحوم في محال الجزارة والمنافذ اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025.

أسعار اللحوم الحمراء

أسعار اللحوم البلدى سجل سعر كيلو اللحمه البلدي يوم الاربعاء 9 ابريل 2025 من 350 ل 400 جنيه في الأسواق وذلك يختلف بناء على المنطقه التي يوجد بها المحل، كما إن الأسعار في المعارض الحكومية اقل من الجزائر بمعدل 20%.

يوجد لحوم مفرومه ذات اسعار قليله مدعمة للمواطنين المصريين فنجد أن اللحوم المستوردة المجمدة يصل سعرها الى 185 جنيه مصري بينما اللحوم البلدي الطازجة يصل سعرها الى 270 جنيه مصري، وهذه المبادرة موجودة في الكثير من المحافظات.

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم الأربعاء 9 أبريل

أسعار اللحوم البلدى اليوم

اللحم البيتلو: سجل سعر اللحم البيتلو بين 400 و450 جنيها للكيلو، ليظل ضمن الأصناف التي يفضلها الكثيرون لما تتمتع به من طراوة ونكهة مميزة.

اللحوم الكندوز: سجل سعر كيلو اللحم الكندوز بين 400 و420 جنيهًا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة في الأسعار مقارنة بالفترات السابقة.

اللحم الجملي: سجل سعر اللحم الجملي بين 270 و350 جنيها للكيلو.

اللحم الضأن: تراوحت أسعار اللحم الضأن بين 400 و450 جنيها للكيلو.

اللحم المفروم العادي: تراوحت أسعاره بين 400 و460 جنيها للكيلو.

الكبدة: سجل سعر الكبدة بين 400 و450 جنيها للكيلو، وهي من الأصناف التي شهدت أيضًا زيادات كبيرة في الأسعار.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

بفتيك: سجل سعر كيلو البفتيك في منافذ وزارة الزراعة 370 جنيهًا.

عرق فلتو: تراوحت أسعاره أيضًا عند 370 جنيهًا.

عرق تربيانكو: سجل سعره 370 جنيهًا للكيلو.

لحم الكندوز الملبس: سجل سعره 330 جنيهًا للكيلو.

اللحم المفروم الملبس: سجل سعره 300 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

اللحوم السودانية الطازجة: سجلت سعر اللحوم السودانية الطازجة 225 جنيهًا للكيلو، لتكون من الخيارات الأرخص في السوق.

اللحوم البلدي الطازجة: سجل سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو.

اللحوم السودانية المجمدة: تراوحت أسعار اللحوم السودانية المجمدة عند 160 جنيهًا للكيلو، ما يجعلها الخيار الأكثر توفيرًا في الوقت الحالي.

اقرأ أيضاً: أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم الخميس 3-4-2025 بالمنافذ ومحال الجزارة

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالمنافذ الحكومية