أسعار اللحوم الحمراء والبلدى اليوم الخميس 10 ابريل 2025 بالمنافذ ومحال الجزارة

ساهمت المبادرات الحكومية مثل مبادرة حياة كريمة، ووزارات الداخلية، والزراعة، والتموين فى انخفاض أسعار اللحوم ، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للقوات المسلحة في اللحوم ، مما ساعد على توازن الأسعار وجذب شريحة كبيرة من المستهلكين للشراء منها بدلًا من محلات الجزارة التقليدية، ويعرض الموجز أسعار اللحوم اليوم الخميس 10 ابريل في الأسواق.

أسعار اللحوم البلدى

أسعار اللحوم البلدى اليوم سعر عرق الفلتو البلدي ، ويبلغ 410 جنيهات للكيلو ، وتتراوح بين 300 و350 جنيهًا للكيلو حسب القطعة ، وسعر اللحم الجملي

يتراوح بين 300 و320 جنيهًا للكيلو ، أما أسعار الكبدة البلدي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البتلو

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 419.3 جنيه في الأسواق، بارتفاع 6.5 جنيهات عن سعرها السابق ، وبلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 391.7 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

أسعار اللحوم الضأن

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 421.5 جنيه، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 250 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 399.5 جنيه، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا.

أسعار اللحوم الحمراء والبلدى

أسعار الكندوز اليوم

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 390.3 جنيه في الأسواق، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 270 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، سجل متوسط سعر قدره نحو 392.5 جنيه في الأسواق، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 349.2 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

اقرأ أيضاً: