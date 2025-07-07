وزير التعليم: 4 مسارات رئيسية في نظام البكالوريا.. والوزارة جاهزة للتطبيق

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام البكالوريا المصري الجديد سيمنح الطالب حرية اختيار أحد أربعة مسارات رئيسية، بما يراعي ميوله وقدراته، ويتيح له التخصص المبكر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وأضاف الوزير أن الوزارة على أتمّ استعداد لتطبيق النظام الجديد، سواء من حيث البنية التحتية أو المناهج أو تدريب المعلمين.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

المسارات الأربعة: تنوع يلبي كل الاتجاهات

وأوضح الوزير أن النظام المقترح يضم أربعة مسارات رئيسية هي:

STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)

IB (البكالوريا الدولية بنظامها المعتمد عالميًا)

التعليم الفني عالي الجودة

المسار الأكاديمي الوطني (وفقًا للمعايير المصرية المطورة)

وأشار إلى أن كل مسار سيتضمن مناهج متخصصة وطرق تقييم متقدمة، على أن يتم تأهيل الطالب للدراسة الجامعية أو الالتحاق بسوق العمل من خلال مسار دراسي متكامل.

تحول جذري في التعليم المصري

يُعد نظام البكالوريا المصري خطوة جذرية في تحويل التعليم من الحفظ والتلقين إلى الفهم والتطبيق، كما يهدف إلى إلغاء فكرة "مجموع الثانوية" التقليدي، وتقديم شهادة ذات معايير دولية معتمدة.

وقال الوزير إن "النظام الجديد سيكون اختياريًا في مراحله الأولى، على أن يُعمم تدريجيًا"، مؤكدًا أن هناك تعاونًا وثيقًا مع الجامعات المصرية والدولية لضمان مواءمة الشهادة الجديدة مع نظم القبول.

استعدادات الوزارة: تدريب وتجهيز وتشريع

أشار حجازي إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في:

تدريب المعلمين على المناهج الجديدة وأساليب التقويم الحديثة.

رفع كفاءة البنية التكنولوجية للمدارس لتواكب النظم الرقمية الحديثة.

إعداد تشريعات وتنظيمات جديدة لتقنين النظام وتحديد آليات القبول والتقييم.

رسالة الطمأنينة: لا إلغاء للثانوية العامة التقليدية حاليًا

طمأن الوزير أولياء الأمور قائلاً: "لن يتم إلغاء الثانوية العامة الحالية فورًا، بل سيتم تطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي ومحسوب، مع إتاحة الفرصة أمام الجميع لفهم تفاصيله واختيار الأنسب لهم".

ربط التعليم بسوق العمل المحلي والدولي

أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا المصري لا يهدف فقط لتخفيف الأعباء عن الطلاب، بل يسعى إلى تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة عالميًا، من خلال دمج المهارات التكنولوجية واللغوية والتطبيقات العملية ضمن المناهج الجديدة، وأوضح أن المناهج ستكون مرتبطة باحتياجات سوق العمل الحديث، سواء في مجالات الطب والهندسة أو ريادة الأعمال والفنون، ما يمنح الخريج ميزة تنافسية داخل مصر وخارجها، ويعزز من فرص التوظيف مستقبلاً.

اقرأ أيضا : غرفة عمليات الأزهر: لا شكاوى في امتحان البلاغة للقسم العلمي.. الهدوء يسيطر على اللجان

مجلس النواب يقر تعديل قانون التعليم في مجموعه.. وهذه أبرز بنوده





