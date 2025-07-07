غرفة عمليات الأزهر: لا شكاوى في امتحان البلاغة للقسم العلمي.. الهدوء يسيطر على اللجان

أعلنت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية أن امتحان البلاغة لطلاب القسم العلمي في الثانوية الأزهرية، الذي أُجري اليوم، مرّ بهدوء تام دون تسجيل أي شكاوى أو مشكلات من جانب الطلاب أو لجان المتابعة.

وأكدت الغرفة، في بيان رسمي، أن جميع اللجان في مختلف المحافظات التزمت بالضوابط والتعليمات، ولم تُرصد أية حالات غش جماعي أو تجاوزات تؤثر على سير الامتحان، مشيرة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

انطباعات الطلاب: الأسئلة مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط

عبّر عدد من طلاب القسم العلمي، عقب خروجهم من اللجان، عن ارتياحهم لمستوى الامتحان، مؤكدين أن الأسئلة جاءت مباشرة وواضحة ومن داخل المنهج الدراسي، وأنها راعت الفروق الفردية بين الطلاب، خاصة في اختيار النصوص وتحليل الأساليب البلاغية.

وقال أحد الطلاب بلجنة بالقاهرة: "الامتحان كان معقول، واشتغلنا عليه في المدرسة قبل كده، مفيش مفاجآت".

متابعة ميدانية مستمرة

من جانبه، أوضح الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هناك متابعة لحظية من قبل فرق مرور ميدانية وغرف عمليات فرعية في المناطق الأزهرية المختلفة، لمتابعة سير الامتحانات وتلقي أي ملاحظات أو استفسارات فورية، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة حتى نهاية ماراثون الامتحانات.

استعداد للمواد المقبلة

وأشار مسؤولو الأزهر إلى أن الاستعدادات مستمرة لتأمين باقي امتحانات المواد القادمة، وسط التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على انتظام اللجان وحالة الهدوء التي تميزت بها الأيام الماضية.

انضباط كامل وتوفير الأجواء الملائمة داخل اللجان

شهدت اللجان انضباطًا ملحوظًا منذ بداية اليوم، حيث حرص رؤساء اللجان والمراقبون على توفير أجواء هادئة ومناسبة للطلاب، مع التأكد من تسليم ورق الأسئلة والإجابة في المواعيد المحددة دون تأخير، كما تم التأكيد على تطبيق التعليمات الخاصة بمنع دخول الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية، وسط التزام من الطلاب وتعاون من أولياء الأمور خارج اللجان، ما ساهم في إنجاح اليوم الامتحاني بشكل كامل.

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