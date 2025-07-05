رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. خطوات الاستعلام وموعد الظهور الرسمي بالتفصيل

يترقب آلاف الطلاب والطالبات بمختلف محافظات الجمهورية الإعلان الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية 2025، وسط حالة من الترقب والبحث المستمر من جانب أولياء الأمور والطلاب عبر المواقع الرسمية، وتشمل النتيجة مختلف التخصصات الفنية؛ سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو فندقية.

وفي هذا التقرير، يرصد الموجز المستجدات بشأن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025، وخطوات الاستعلام عنها إلكترونيًا بسهولة، لتكونوا على استعداد فور اعتماد النتيجة رسميًا.

متى تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2025؟.. التعليم تكشف التفاصيل

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال التصحيح اقتربت من نهايتها في جميع الكنترولات، حيث تُجرى حاليًا مراجعة دقيقة لجميع أوراق الإجابات لضمان دقة الدرجات وخلوها من الأخطاء.

وأضافت المصادر أن المرحلة التالية ستتضمن تجميع الدرجات النهائية ومراجعتها بشكل مركزي، قبل عرضها على وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، لاعتمادها رسميًا.

وأوضحت المصادر أن الموعد المتوقع لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 سيكون في النصف الثاني من شهر يوليو الجاري، أي خلال أسبوع إلى عشرة أيام من الآن، ما لم تطرأ أي مستجدات أو تأجيلات غير متوقعة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 عبر الإنترنت

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فور اعتمادها، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني عبر الرابط الرسمي: nategafany.emis.gov.eg. اختيار قسم نتائج الدبلومات الفنية 2025 من القائمة الرئيسية. تحديد نوع الدبلوم (صناعي – تجاري – زراعي – فندقي). اختيار الصف الدراسي والفصل الدراسي (الصف الثالث – الفصل الثاني). إدخال رقم الجلوس بدقة في المكان المخصص. تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. إدخال اسم المدرسة والتخصص الفني المقيد به الطالب. الضغط على زر استعلام لتظهر النتيجة فور اعتمادها رسميًا.

نصائح للطلاب قبل إعلان النتائج

التأكد من كتابة رقم الجلوس والمعلومات بدقة أثناء الاستعلام.

متابعة الموقع الرسمي بشكل دوري، وعدم الاعتماد على أي روابط مجهولة أو صفحات غير رسمية.

الاحتفاظ بنسخة من النتيجة فور ظهورها تحسبًا لأي أعطال في الموقع لاحقًا.

بهذه الخطوات البسيطة، يتمكن الطلاب من الحصول على نتيجتهم فور صدورها رسميًا دون عناء أو ازدحام أمام المدارس.

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