الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس في جميع المحافظات

روابط مباشرة لنتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025.. اعرف نتيجتك فورًا.. تزايدت معدلات البحث بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي في جميع محافظات الجمهورية بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترولات، ويرصد الموجز التفاصيل.

وتعمل مديريات التربية والتعليم حاليًا على رفع النتائج تدريجيًا عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، وذلك فور اعتمادها من السادة المحافظين، لضمان وصول النتيجة لكل طالب بسهولة عبر الإنترنت من خلال رقم الجلوس فقط.

كيف تحصل على نتيجة تالتة إعدادي الترم الثاني 2025 بسهولة؟

يمكنك الاستعلام عن نتيجة تالتة إعدادي 2025 عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظتك. اختيار قسم “نتائج الامتحانات” أو الضغط على رابط النتيجة مباشرة. إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص لذلك. الضغط على “عرض النتيجة” أو “استعلام”. ستظهر نتيجة الطالب متضمنة درجات جميع المواد الأساسية.

وفي حالة عدم ظهور النتيجة فورًا، يُنصح بإعادة المحاولة لاحقًا، نظرًا إلى الضغط الكبير على المواقع لحظة الإعلان.

المحافظات التي أعلنت النتيجة حتى الآن

أعلنت عدة محافظات حتى الآن عن اعتماد النتيجة، من بينها:

محافظة القاهرة

محافظة الجيزة

محافظة الإسكندرية

محافظة القليوبية

محافظة كفر الشيخ

ومن المتوقع أن تُعلن باقي المحافظات نتائجها خلال الساعات القليلة المقبلة، مع اكتمال عمليات الرفع الإلكتروني للدرجات.

مؤشرات النجاح مرتفعة هذا العام

أفادت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن نسب النجاح في الصف الثالث الإعدادي 2025 جاءت مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة استقرار العملية التعليمية وزيادة دعم الطلاب خلال العام الدراسي. كما حقق العديد من الطلاب مراكز متقدمة في أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات.

ماذا بعد النتيجة؟ تنسيق الثانوي في انتظارك

بعد الحصول على النتيجة، يبدأ أولياء الأمور والطلاب في تحديد الخطوة التالية، حيث سيتم إعلان درجات تنسيق القبول بالثانوي العام والفني خلال أيام قليلة. وتشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام سيتراوح بين 230 و250 درجة في معظم المحافظات، حسب الكثافة الطلابية والطاقة الاستيعابية.

روابط رسمية للنتائج

إليك بعض الروابط الهامة للاستعلام عن النتيجة حسب المحافظة:

يرجى التأكد من استخدام الروابط الرسمية وعدم التعامل مع أي مواقع أو صفحات مجهولة المصدر لتجنب المعلومات المغلوطة أو سرقة البيانات. في حال وجود شكوى، يمكن التوجه للإدارة التعليمية المختصة.

اقرأ أيضًا:

تعليم الجيزة تقرر حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الإعدادية.. ما القصة؟



غداً إنطلاق إمتحانات الشهادة الإعدادية والمهنية بالبحيرة



.