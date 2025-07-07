تعطل إنستاباي بعد حريق سنترال رمسيس.. ومستخدمون يشكون توقف التحويلات المالية

شهدت مصر مساء الأحد 7 يوليو 2025 حادثًا مؤسفًا تمثل في اندلاع حريق هائل داخل سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، ما أدى إلى تعطل مفاجئ لعدد من الخدمات الرقمية، أبرزها تطبيق "إنستاباي" المختص في التحويلات الفورية بين البنوك، إلى جانب ضعف أو انقطاع جزئي في خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية والمحمولة في عدد من المناطق.

وقد أعلنت وزارة الصحة أن الحريق أسفر عن إصابة 14 شخصًا باختناق، تم نقلهم إلى المستشفيات، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد عدة ساعات، مع استمرار جهود التبريد.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

مستخدمو إنستاباي: التطبيق لا يعمل

توالت شكاوى المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي من توقف تطبيق إنستاباي عن العمل، حيث أبلغ العديد عن صعوبة فتح التطبيق، أو تنفيذ التحويلات البنكية، أو حتى تسجيل الدخول، وسط ظهور رسائل خطأ مستمرة، كما اشتكى آخرون من عدم ظهور أرصدة حساباتهم البنكية أو توقف التنبيهات المالية.

وبينما لم تُصدر إدارة إنستاباي بيانًا رسميًا حتى الآن، فإن التوقيت المتزامن بين الحريق وتعطل التطبيق يُرجّح وجود ارتباط مباشر بين الحادث والانقطاع في الخدمة، خصوصًا أن مركز سنترال رمسيس يُعد أحد الأعمدة الرئيسية للبنية التحتية الرقمية والاتصالية في القاهرة.

الاتصالات: عودة تدريجية للخدمات وتعويض المتضررين

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك فرقًا فنية تعمل على مدار الساعة لإعادة تشغيل الأنظمة المتأثرة، مضيفًا أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لتعويض المتضررين وضمان عدم تكرار الحادث مستقبلاً.

كما صرّح جهاز تنظيم الاتصالات بأن هناك "تعطلًا مؤقتًا في بعض الخوادم" نتيجة الحريق، ما تسبب في ارتباك لحظي في بعض الخدمات، لافتًا إلى أن التطبيقات المصرفية المرتبطة بشبكات الاتصالات تأثرت جزئيًا، ومنها إنستاباي.

تأكيدات بسلامة البيانات وتحذير من الشائعات

طمأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين بأن بياناتهم آمنة ولم تتعرض لأي اختراق، مشيرًا إلى أن الخلل تقني ومؤقت، نافيًا وجود أي هجوم إلكتروني، كما دعا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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