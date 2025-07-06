غلق كلي مؤقت للطريق الإقليمي في اتجاه السويس لمدة أسبوع اعتبارًا من الثلاثاء

أعلنت وزارة النقل تنفيذ غلق كلي مؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع طريق السويس الصحراوي، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، ولمدة أسبوع، وذلك في إطار خطط تطوير وتحسين كفاءة الطريق ورفع مستوى السلامة المرورية بالتحويلات المؤقتة.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين أثناء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، وتكليف وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتعزيز الانضباط على الطرق، لا سيما ما يتعلق بالسرعة والحمولات الزائدة.

وفي هذا السياق، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، برفقة عدد من قيادات وزارة النقل والمرور، ومسؤولي هيئة الطرق والكباري، ولفيف من أساتذة الطرق بكبرى الجامعات المصرية، قطاعات الطريق الدائري الإقليمي الممتدة من تقاطع السويس حتى الإسكندرية الصحراوي، لمتابعة سير الأعمال الجارية ومناقشة البدائل الفنية لزيادة معدلات الأمان أثناء التنفيذ.

وخلال الزيارة، عُقدت جلسة موسعة برئاسة الفريق كامل الوزير، لمناقشة الحلول الفنية ومقترحات الاستشاريين، حيث خلصت الجلسة إلى ما يلي:

1. تأكيد خبراء الطرق من جامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق على سلامة التصميم والتنفيذ للطريق الدائري الإقليمي، وعدم وجود أي خلل إنشائي أدى إلى حوادث مرورية.

2. تم الانتهاء من تنفيذ الطريق بشكل كامل عام 2018، ومع تزايد الحمولات الثقيلة، أوصت اللجنة الاستشارية بإعادة تأهيل بعض القطاعات باستخدام الرصف الخرساني الأكثر تحملًا والمتوفر محليًا، بما يضمن خفض التكاليف وتحقيق الاستدامة.

3. بدء تنفيذ إغلاق كلي مؤقت للاتجاه المشار إليه لمدة أسبوع بهدف تحسين وتحقيق أعلى درجات الأمان، مع تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة.

وأهابت وزارة النقل بالمواطنين الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة، مؤكدة أن الإدارة العامة للمرور ستستمر في توفير خدمات مرورية مكثفة لضمان انسيابية الحركة، إلى جانب استمرار حملات الكشف عن المواد المخدرة ضمن خطة متكاملة لتحقيق الانضباط والسلامة على الطرق.

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