حـ.ـادث مروع على الطريق الإقليمي .. وزير العمل يوجه بسرعة دعم أسر الضحايا والمصابين

في استجابة عاجلة لحادث التصادم المأساوي الذي وقع اليوم السبت بين سيارتين ميكروباص على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وجّه وزير العمل محمد جبران الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية العمل بالمحافظة، بمتابعة تداعيات الحادث لحظة بلحظة.

وأسفر الحادث الأليم عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات، تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد الوزير على ضرورة سرعة دراسة أوضاع الضحايا لتحديد ما إذا كانوا من فئة العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لصرف الدعم المالي المخصص لهم، والذي يبلغ 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألف جنيه لكل مصاب، وذلك فور التحقق من الحالة القانونية والتأمينية لكل فرد.

وتقدّم الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم أبنائها في مثل هذه الظروف المؤلمة.

كيف تتفادى حوادث الطرق؟

ينشر موقع "الموجز" مجموعة من النصائح لحماية نفسك وأسرتك أثناء السفر:

التزم بالسرعات المحددة خاصة في الطرق السريعة والمفتوحة.

لا تستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة تحت أي ظرف.

تأكد من سلامة السيارة قبل التحرك: (الفرامل – الإطارات – الإضاءة).

لا تقُد السيارة في حالة الشعور بالإجهاد أو النعاس.

التزم بالحارة المرورية وتجنّب المناورة المفاجئة بين السيارات.

راقب حالة الطقس قبل السفر، خاصة في أوقات الشبورة أو الأمطار.

تأكد من وجود حقيبة إسعافات أولية ومثلث عاكس داخل السيارة.

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