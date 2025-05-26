تفاصيل بدء اختبارات وظائف السعودية للكوادر المصرية الهندسية برواتب مجزية

وظائف السعودية.. كشفت وزارة العمل، عن آخر مستجدات وظائف السعودية المتاحة للكوادر المصرية بالقطاع الهندسي، حيث بدأت اليوم الاثنين، اختبارات القبول للكوادر المصرية المتقدمة للعمل في شركة استشارات هندسية سعودية.

81 فرصة عمل في السعودية

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الوزارة مؤخرًا عن 81 فرصة عمل مميزة بالتنسيق مع الشركة.

اختبارات وظائف السعودية

بدء اختبارات وظائف السعودية

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، أكد الوزير أن بدء الاختبارات دليل قوي على مصداقية فرص العمل التي توفرها وزارة العمل، مشددًا على التنسيق الكامل بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

اختبارات فرص العمل

مزايا وظائف السعودية في شركة الاستشارات

أوضح البيان أن وظائف السعودية تتضمن عدد من المزايا التي تقدمها الشركة للموظفين الجدد ومنها راتب شهري يصل إلى 11,000 ريال سعودي وبدل سكن بنسبة 25% من الراتب الأساسي، بدل انتقال، مكافأة نهاية خدمة، تأمين طبي، تذاكر سفر سنوية.

ومزايا أخرى تجعل من هذه الفرص واحدة من أقوى عروض التوظيف في الخارج حاليًا.

اختبارات الوظائف

متابعة حقوق العمال المصريين بالسعودية

في سياق آخر، وجه الوزير الشكر إلى اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسعودية، برئاسة المهندس ناصر الجريد، على تعاونهم مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض. كما أكد أن حادثة الإهانة التي تعرض لها أحد العمال المصريين هي "فردية" ولا تمثل واقع العمالة المصرية التي تحظى بالاحترام في المملكة.

عقود عمل وتسليم فرص محلية في الغربية

وعلى المستوى المحلي، سلّم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عقود عمل لعدد من شباب المحافظة ضمن القافلة التنموية بقرية دماط – مركز قطور.

وتضمنت الفعالية تنظيم ملتقى توظيفي وافتتاح دورة تدريبية في الخياطة والتفصيل، في إطار رؤية وزارة العمل لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.

دعم التشغيل والتنمية في القرى

أوضح مدير مديرية العمل بالغربية، أحمد القللي، أن هذه المشاركة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو دعم التشغيل المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية، والتعاون مع مختلف الجهات لتقديم خدمات مباشرة للمواطنين في القرى والمراكز.

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