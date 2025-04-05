موقع وزارة الصحة استعلام عن طلب 2025.. كارت الخدمات المتكاملة

موقع وزارة الصحة استعلام عن طلب 2025.. يعتبر كارت الخدمات المتكاملة هو أحد أهم المبادرات الحكومية لدعم أصحاب الهمم في مصر، حيث يوفر لهم الكثير من التسهيلات والخدمات التي تحسن من جودة حياتهم.

ومن أجل الحصول على هذا الكارت، يلزم أولًا اجتياز الكشف الطبي الذي تجريه وزارة الصحة، ولذلك في هذا التقرير، نستعرض لكم من موقع الموجز موقع وزارة الصحة استعلام عن طلب 2025 وخطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي وحجزه، وهذا بالإضافة إلى الخدمات التي يتيحها الكارت لحامليه.

موقع وزارة الصحة استعلام عن طلب 2025

موقع وزارة الصحة استعلام عن طلب 2025

كيفية الاستعلام عن موعد كشف كارت الخدمات المتكاملة من موقع وزارة الصحة

- أولا قم بالدخول إلى موقع وزارة الصحة استعلام عن طلب 2025 أو الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة اضغط هنــــا.

- ثم قم باختيار قسم “أخبارنا”.

- وبعدها قم بالضغط على “الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة”.

- وبعد ذلك انقر على “الاستعلام”.

- وقم بإدخال الرقم القومي.

- وأيضاً قم بالضغط على كلمة بحث.

- وأخيراً سوف يظهر أمامك موعد الكشف الطبي الخاص بك.

طريقة حجز الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2025

- في البداية قم بالتوجه إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة.

- ثم اختار قسم “أخبارنا”.

- وبعدها قم بالضغط على “الموقع الإلكتروني للكشف الطبي بهدف الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة”.

- وبعد ذلك قم بالنقر على “حجز موعد الكشف الطبي”.

- وفي هذه الخطوة قم بتسجيل بيانات طلب إجراء الكشف الطبي.

- وبعد الانتهاء من كافة خطوات التسجيل، الضغط على “حفظ البيانات”.

- وأخيراً سوف يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على موعد ومكان الكشف الطبي على رقم الهاتف المحمول المسجل في الموقع.

ماهي الخدمات التي يتيحها كارت الخدمات المتكاملة؟

- متوفر به الجمع بين معاشين من أجل مساعدة المستفيدين في تعزيز أوضاعهم المعيشية.

- وأيضاً الكشف الطبي المجاني في المستشفيات الحكومية.

- وبالإضافة إلى الدمج في المدارس والجامعات من أجل ضمان التعليم الشامل.

- والحصول على مسكن حكومي مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة.

- وهناك فرص عمل مضمونة بنسبة 5% في المؤسسات الحكومية والخاصة.

- وتخفيضات على المواصلات العامة من أجل تيسير التنقل.

- والإعفاء من المصروفات الدراسية في المراحل التعليمية المتباينة.

- وأيضاً الإعفاء من الضرائب والمستحقات الحكومية.

- والإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة طبياً لتسهيل تنقل الأفراد ذوي الإعاقة.

- وأخيراً الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية بهدف ضمان إتاحة الأدوات اللازمة لمساعدتهم.

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