استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2025.. إليك الخطوات والمزايا

بطاقة الخدمات المتكاملة 2025.. تعد بطاقة الخدمات المتكاملة من أهم الوثائق التي توفر العديد من المزايا لذوي الإعاقة في مصر، حيث تتيح لهم الاستفادة من خدمات متعددة تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جهات حكومية أخرى.

وفيما يلي يقدم لكم موقع "الموجز" استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2025 والمزايا وخطوات الحصول على البطاقة.

خطوات حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

الدخول إلى الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة عبر الرابط المخصص، من هنا. الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة. اختيار أيقونة «حجز موعد الكشف الطبي». إدخال البيانات الشخصية بدقة في النموذج الإلكتروني. الضغط على «حفظ البيانات» بعد التأكد من صحتها. استلام رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل توضح موعد ومكان الكشف الطبي. يمكن أيضًا الاستعلام عن موعد الكشف عبر الموقع بعد التسجيل.

طريقة الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة. بعد ذلك عليك اختيار رابط الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة. الضغط على أيقونة الاستعلام. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة. الضغط على بحث لعرض تفاصيل الموعد والمستندات المطلوبة.

الخدمات المتكاملة

متابعة حالة الطلب بعد الكشف الطبي

بعد إجراء الكشف الطبي، يمكن متابعة حالة الطلب عبر الموقع، والتي يمكن أن تظهر أحد الخيارات التالية:

بيانات أساسية: يجب الحضور في الموعد المحدد.

غير مستوفي الأوراق: يتطلب استكمال الأوراق وإعادة الحجز.

تم الكشف: جاري مراجعة الملف وتحويله لمكتب التأهيل الاجتماعي.

إعادة عرض: يتطلب فحوصات إضافية.

مرتجع إلى اللجنة: يجب العودة لاستكمال التقييم.

تحويل الطلب للتضامن: استكمال الإجراءات للحصول على البطاقة.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2025 لذوي الإعاقة

تمنح بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة العديد من الامتيازات التي تسهم في تحسين حياتهم اليومية، ومنها:

الجمع بين معاشين دون التقيد بأي شروط.

الإعفاء من الجمارك والضرائب على السيارات والأجهزة التعويضية.

خصومات على وسائل النقل العام (المترو، القطارات، الأتوبيسات).

أولوية التعيين بنسبة 5% في الوظائف الحكومية والخاصة.

الدمج في التعليم (مدارس وجامعات).

الإعفاء من المصروفات الدراسية.

الكشف والعلاج المجاني في المستشفيات الحكومية.

تخصيص سكن مناسب ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

تعد بطاقة الخدمات المتكاملة خطوة هامة نحو تعزيز حقوق ذوي الإعاقة في مصر وتقديم الدعم اللازم لهم لتحسين جودة حياتهم.

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