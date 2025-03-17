موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2025.. رابط مباشر

بطاقة الخدمات المتكاملة .. يبحث العديد من المواطنين عن موعد الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2025، والذي يُعد من أهم المستندات التي تمنح ذوي الإعاقة العديد من المزايا والتسهيلات في مختلف القطاعات.

ومع تزايد الطلب على البطاقة، يترقب المستفيدون موعد إصدارها وكيفية الاستعلام عنها، في ظل التحديثات المستمرة التي تجريها وزارة التضامن الاجتماعي لتسهيل الإجراءات وضمان وصول البطاقة لمستحقيها في أسرع وقت، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي كافة التفاصيل حول موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2025.

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2025

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2025

تعد بطاقة الخدمات المتكاملة وثيقة مهمة لذوي الإعاقة، حيث تمنحهم العديد من الحقوق والتسهيلات في مختلف القطاعات، وتختلف مدة استخراج البطاقة حسب نوع الإعاقة، إذ تستغرق الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية حوالي 30 يومًا، في حين تحتاج الإعاقات الذهنية والنفسية والأمراض المزمنة إلى 60 يومًا لإتمام الإجراءات اللازمة.

وتحرص الجهات المختصة على تسريع عملية إصدار البطاقة وتسهيل الإجراءات، لضمان وصولها إلى مستحقيها في أقرب وقت، وتتيح البطاقة لحامليها الاستفادة من الخدمات الصحية، الإعفاءات الجمركية، وأولوية الحصول على بعض الامتيازات الحكومية، مما يعزز دمجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم.

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2025

كيفية الاستعلام عن موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة

توفر وزارة التضامن الاجتماعي عدة طرق للاستعلام عن موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث يمكن للمستفيدين متابعة حالة الطلب من خلال:

البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا :

الموقع الإلكتروني للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، من هنا.

الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي على 1444

زيارة أقرب مكتب تضامن اجتماعي في مختلف محافظات الجمهورية

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2025

المستندات المطلوبة لاستلام بطاقة الخدمات المتكاملة

لإتمام عملية استلام بطاقة الخدمات المتكاملة، يتعين على المستفيد تقديم المستندات التالية:

البطاقة الشخصية أو جواز السفر

شهادة ميلاد حديثة

تقرير طبي معتمد يُثبت نوع الإعاقة

صورة شخصية حديثة (مقاس 4×6 سم)

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2025

خطوات الاستعلام عن موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة عبر الخط الساخن

يمكن الاستعلام عن موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الاتصال بالخط الساخن 1444، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الاتصال بالرقم 1444 المخصص للاستعلام عن البطاقة.

اتباع التعليمات الصوتية الموجهة من الخدمة.

إدخال الرقم القومي عند الطلب للتحقق من حالة الطلب.

التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء لمعرفة حالة البطاقة وموعد استلامها.

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2025

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موقع وزارة التضامن الاجتماعي..استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة