سكن لكل المصريين 7 ينطلق غدًا.. تفاصيل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

تشهد محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء الطرح التكميلي لمشروع "سكن لكل المصريين 7"، المقرر انطلاقه رسميًا غدًا الثلاثاء 8 يوليو 2025، ويستمر حتى 7 أغسطس 2025، ويرصد الموجز التفاصيل.

وحدات كاملة التشطيب بفائدة منخفضة وأقساط ممتدة

يستهدف الطرح الجديد محدودي ومتوسطي الدخل ممن لم يحالفهم الحظ في الطروحات السابقة، حيث يتيح المشروع لهم فرصة الحصول على وحدات سكنية كاملة التشطيب بنظام التمويل العقاري بفائدة متناقصة تبدأ من 8% لمحدودي الدخل، مع إمكانية السداد على أقساط تمتد حتى 20 عامًا، أما الفائدة لمتوسطي الدخل فتصل إلى 12% وفق شروط مبادرة التمويل العقاري.

مقدم الحجز يبدأ من 50 ألف جنيه

بحسب صندوق دعم التمويل العقاري، يبدأ مقدم حجز الوحدة لمحدودي الدخل من 50 ألف جنيه، فيما يبلغ مقدم الحجز لمتوسطي الدخل 100 ألف جنيه، مع التزام المتقدمين بالشروط المعلنة بموجب كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

المستندات المطلوبة للتقديم

حددت الوزارة المستندات المطلوبة لحجز شقق "سكن لكل المصريين 7"، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم وزوجته/زوجها.

شهادة مفردات مرتب أو بيان دخل موثق من محاسب قانوني.

إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز أو مياه).

قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة إن وُجدت.

شهادات ميلاد الأبناء إن وجدت.

خطوات التقديم والحجز الإلكتروني

يتم التقديم على الوحدات الجديدة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للصندوق: https://cservices.shmff.gov.eg. وتشمل خطوات الحجز:

تحميل وقراءة كراسة الشروط بدقة.

إنشاء حساب إلكتروني وتسجيل البيانات الشخصية.

رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

سداد جدية الحجز إلكترونيًا.

انتظار نتيجة الفرز، وفي حال القبول يتم استكمال الإجراءات وسداد الدفعة المقدمة والتعاقد مع جهة التمويل لاستلام الوحدة.

أماكن الوحدات المطروحة

يشمل الطرح الجديد عددًا من المدن والمحافظات، أبرزها:

حدائق العاصمة، 6 أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، العاشر من رمضان، بدر، 15 مايو.

المحافظات: سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، أسوان الجديدة، أخميم الجديدة، برج العرب، دمياط، الفيوم، المنوفية، الجيزة، الوادي الجديد، مطروح، الدقهلية، أسيوط، الأقصر، البحر الأحمر.

شروط التقديم للحصول على الوحدة

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وألا يكون سبق له أو لأسرته الاستفادة من دعم إسكان اجتماعي، وألا يمتلك نشاطًا تجاريًا أو سجلًا صناعيًا، وألا يزيد الدخل الشهري عن 12 ألف جنيه للفرد و15 ألفًا للأسرة لمحدودي الدخل، و25 ألف جنيه للأسرة لمتوسطي الدخل.

بهذا الطرح الجديد، تستمر الدولة في توفير فرص السكن الملائم لمختلف الشرائح الاجتماعية، في إطار خطتها لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم محدودي ومتوسطي الدخل.

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