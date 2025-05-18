شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي وقيمة جدية الحجز وطرق السداد

يبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة لمحدودي الدخل، يوم الأربعاء المقبل، ضمن مشروعات مبادرة سكن لكل المصريين، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على توفير وحدات سكنية مدعومة بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع تسهيلات كبيرة في السداد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة السكنية وتوسيع مظلة الدعم العقاري.

وتشمل الطروحات الجديدة من شقق الإسكان الاجتماعي، وحدات متنوعة المساحات بمناطق متعددة، وبأنظمة سداد ميسّرة تتناسب مع شرائح المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري بفائدة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة.

شقق الاسكان الاجتماعي

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ويحرص الموجز على رصد التفاصيل الكاملة بشأن مبادرة سكن لكل المصريين، وكيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإضافة المستندات المطلوبة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها، وهي كما يلي:

1. الجنسية والعمر: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون شخصًا طبيعيًا، وليس مؤسسة أو شركة. كما يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز.

2. عدد الوحدات المسموح بها: يُحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

3. عدم الاستفادة السابقة: يجب على المتقدم وأفراد أسرته عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر، مثل «دار مصر» أو «سكن مصر»، سواء احتفظوا بها أو تنازلوا عنها.

4. التمويل العقاري: لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.

قيمة جدية الحجز وطرق السداد

حددت الوزارة قيمة جدية الحجز بمبلغ 151,000 جنيه مصري، تشمل 150,000 جنيه كمقدم حجز و1,000 جنيه رسوم تسجيل لا تُرد، وتتوفر عدة طرق لسداد المبلغ من خلال حساب المتقدم في أي بنك داخل مصر عبر خدمة ACH، أو التحويل البنكي باستخدام سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو السداد من داخل بنك التعمير والإسكان، وكذلك عبر خدمة فوري باستخدام كود يتم إرساله في رسالة نصية، ويُشترط أن يحتوي التحويل البنكي على بيانات دقيقة، منها الاسم الرباعي للمتقدم، رقم البطاقة القومي، واسم المستفيد من التحويل.

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